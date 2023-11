eSIM w T-Mobile – jak włączyć? Nowy standard już w niemal każdej ofercie

W pierwszej części naszego cyklu o eSIM przybliżaliśmy Wam w przystępny sposób tę technologię - co to ten eSIM w ogóle jest, a w kolejnych pokazaliśmy w jakich ofertach jest dostępna. Zaczynaliśmy od eSIM w Orange, wczoraj był eSIM w Play, pod koniec zeszłego tygodnia sprawdzaliśmy eSIM w Plus. Teraz czas na ostatniego operatora infrastrukturalnego - T-Mobile.

Jak włączyć eSIM w T-Mobile?

Na dziś wymianę karty SIM na eSIM w T-Mobile abonament, MIX i w ofercie na kartę T-Mobile i Heyah, możemy dokonać na dwa sposoby. Tradycyjnie - w salonie lub pod telefonem 602 900 000 dla klientów abonamentowych i 602 960 200 dla klientów MIX-a i ofert na kartę.



W obu opcjach otrzymamy kod QR wraz z PIN-em, dzięki którym profil eSIM będziemy mogli samodzielnie wgrać do swojego urządzenia. W większości smartfonów z Androidem ścieżka dostępu do właściwej opcji wygląda następująco: Ustawienia - Sieć komórkowa - Zarządzanie kartami SIM - Dodaj kartę eSIM, a dla telefonów z iOS: Ustawienia - Sieć komórkowa - Dodaj plan sieci komórkowej. Ewentualnie możemy rozpocząć proces wgrania profilu eSIM od zeskanowania wbudowanym w urządzenie aparatem kodu QR.

Podobnie jak w abonamencie Orange i subskrypcji Orange Flex, dla klientów abonamentowych T-Mobile dostępna jest opcja zamówienia kilku kart (do czterech) eSIM do różnych urządzeń z tym samym numerem. Usługa MultiSIM w T-Mobile kosztuje 9 zł miesięcznie za każdą dodatkową kartę.

Jak zamówić od razu kartę eSIM w T-Mobile?

W T-Mobile mamy jeszcze dwie opcje na zamówienie od razu karty eSIM w miejsce tradycyjnej, plastikowej karty SIM.

Internet mobilny T-Mobile na próbę z eSIM

Pierwsza, to eSIM z internetem mobilnym na próbę - bez limitu danych i prędkości. Można go testować przez 3 miesiące, a po tym okresie karta zostanie dezaktywowana.



eSIM w subskrypcji Red Bull Mobile

eSIM można też od razu zamówić przy zakupie subskrypcji w Red Bull Mobile. Mamy tu jeden pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz nielimitowanym transferem danych na pół roku, później wchodzi limit 60 GB w miesiącu za 40 zł miesięcznie.



Urządzenia obsługujące eSIM w T-Mobile

T-Mobile zaznacza na swoich stronach, że eSIM zadziała na każdym urządzeniu wspierającym tę technologię, aczkolwiek z niewielką adnotacją:

Rozwiązanie eSIM w T-Mobile jest zgodne ze światowym standardem organizacji GSMA, co oznacza, że może zostać aktywowane w każdym urządzeniu posiadającym taką funkcję. Należy jednak podkreślić, że pełną kompatybilność i bezproblemowe działanie eSIM możemy zagwarantować jedynie w przypadku urządzeń, które zostały przez nas przetestowane i przygotowane do działania w naszej sieci, czyli terminali zakupionych w T-Mobile.

Lista „pewniaków”, którą można znaleźć na stronie operatora wygląda następująco:

Smartfony Marka Modele Apple iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2020, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Max, iPhone 13 Max Pro, iPhone 13 Mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone SE 2022 Samsung Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy Fold 3, Samsung Galaxy Fold 4, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy Note 20 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy, Galaxy S23 5G, Galaxy S23+ 5G, Galaxy S23 Ultra 5G Z Fold 3 5G, Samsung A54 Oppo Find N2 Flip 5G, Reno6 Pro 5G, Find X5 Pro 5G Mototola Razr 40 Ultra 5G, Edge 40 5G, Moto G53 5G Xiaomi 13 Lite 5G, 13 5G, 13 Pro 5G, 12T Pro 5G Inne myPhone Hammer Blade 3, OnePlus 11 5G

Smartwatche Marka Modele Apple seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SE (2020), SE (2022), Ultra Samsung Galaxy Watch LTE, Galaxy Watch Active 2 LTE, Watch 3, Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5, Watch 5, Watch 6 Inne Oppo Watch, Huawei Watch 2, Huawei Watch 3, Huawei Watch 4

Tablety Marka Modele Apple iPad Pro 11 cali (1 ,2, 3. generacji), iPad Pro 12,9 cala (3, 4, 5, 6. generacji), iPad Air (3, 4, 5. generacji), iPad (7, 8, 9, 10. generacji), iPad mini (5 i 6. generacji) Microsoft Microsoft Surface Go 3 LTE

