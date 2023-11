eSIM w Play – jak włączyć? Nie we wszystkich ofertach się da

To już kolejny wpis z naszego cyklu o eSIM w ofertach naszych operatorów. Czas na przyjrzenie się ofertom z eSIM w Play.

W pierwszej części przybliżaliśmy Wam w przystępny sposób tę technologię - co to ten eSIM w ogóle jest, a w kolejnych pokazujemy w jakich ofertach jest dostępna. Zaczynaliśmy od eSIM w Orange, dziś sprawdzimy w jakich ofertach dostępna jest ta technologia u operatora Play.

Jak włączyć eSIM w Play?

W odróżnieniu od pomarańczowego operatora, włączenie eSIM w Play wygląda tak samo w każdej z dostępnych ofert, aczkolwiek nie we wszystkich. Wymiany fizycznej karty SIM na eSIM dokonamy tylko w ofercie głównej marki Play - abonament (post-paid), na kartę (pre-paid) oraz w ofertach MIX.

Co z pozostałymi markami? Niestety, klienci korzystający z ofert submarek Virgin Mobile i Fakt Mobile, dawnej submarki Red Bull Mobile czy ci, którzy wykupywali swój numer jeszcze w UPC - muszą przenieść swój numer do którejś z wymienionych wcześniej ofert marki głównej Play.

Również w odróżnieniu od Orange, nie zamówimy bezpośrednio samej wirtualnej karty eSIM, na przykład na stronie podczas zamawiania danej oferty. W pierwszej kolejności dostaniemy fizyczną kartę SIM, którą później będziemy mogli wymienić na eSIM na dwa sposoby.

Wymiana karty SIM na eSIM przy pomocy kodu QR w Play

Pierwszy sposób to tradycyjnie,- w salonie operatora, gdzie z pewnością pomoże nam przejść ten proces doradca. Jeśli wolimy sami to zrobić, po złożeniu wniosku w salonie otrzymamy na adres e-mail kod QR, który później będziemy mogli sami zeskanować swoim smartfonem.



W przypadku smartfonów iPhone, Samsung czy Hammer wystarczy zeskanować go aparatem i proces wymiany rozpocznie się automatycznie. W smartfonach Oppo trzeba najpierw wejść w: Ustawienia - Sieć komórkowa - eSIM - Włączyć eSIM - dodaj eSIM - pobierz kartę eSIM. W smartfonach Huawei, ścieżka jest następująca: Ustawienia - Sieć komórkowa - Zarządzanie kartami SIM - Dodaj kartę eSIM, a w smartfonach Motoroli: Ustawienia - Sieć i Internet - Sieć komórkowa - Dodaj numer używając eSIM.

Pełną listę wspieranych urządzeń przez Play dla technologii eSIM, znajdziecie na końcu tego wpisu. Drugim sposobem, jest wymiana karty SIM na eSIM w aplikacji mobilnej Play24, do pobrania z App Store i Google Play.

Wymiana karty SIM na eSIM w Play24

Korzystając z aplikacji Play24 musimy mieć w pierwszej kolejności włożoną do smartfona fizyczną kartę SIM, wyłączony dostęp do WiFi i włączoną komórkową transmisję danych.



Dalej wystarczy wejść w ustawienia aplikacji według tej ścieżki: Ustawienia - Twoja karta SIM - Wymieniam kartę na eSIM i cały proces przejść przeklikując kolejne ekrany.

Urządzenia obsługujące eSIM w Play

Niestety w Play jak na razie dostępne są tylko smartfony, bez smartwatchy czy tabletów jak w Orange. Ich lista wygląda następująco:

Smartfony Marka Modele Apple iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2nd gen, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max Motorola Motorola razr, Motorola razr 5G, Motorola razr 2022 5G, Motorola razr 40 5G, Motorola razr 40 Ultra 5G, Motorola edge 40 5G, Motorola edge 40 Pro 5G, Motorola Edge 40 Neo 5G, Motorola moto g54 5G Huawei P40, P40 Pro, Mate 40 Pro Oppo Reno6 Pro 5G, OPPO Find N2 Flip 5G Hammer HAMMER Explorer pro, HAMMER Blade 3, HAMMER Blade 5G, HAMMER Construction, myPhone Now Samsung Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S22 5G, Samsung Galaxy S22+ 5G, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Samsung Galaxy S23 5G, Samsung Galaxy S23+ 5G, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy Note 20+ 5G, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Z Filp, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Flip4 5G, Samsung Galaxy Z Flip5 5G, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Samsung Galaxy Z Fold5 5G Xiaomi Xiaomi 13 Lite 5G, Xiaomi 13 5G, Xiaomi 13 Pro 5G, Xiaomi 12T Pro 5G

