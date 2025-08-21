Wraca serial za 600 mln dolarów. Mam gigantyczne oczekiwania

Twórcy ogłosili datę premiery, ujawniając jednocześnie, czego widzowie mogą spodziewać się po dalszych losach Alex Levy i Bradley Jackson. Serial powraca po blisko dwuletniej przerwie z nowymi, jeszcze bardziej skomplikowanymi problemami i wyzwaniami dla bohaterów. Po sukcesie trzeciego sezonu, nominowanego do 16 nagród Emmy, Apple TV+ ponownie stawia na sprawdzony format: połączenie mocnych nazwisk z interpretacją aktualnych wydarzeń.

Reklama

The Morning Show 4. sezon - zwiastun i data premiery

Akcja czwartego sezonu rozpoczyna się wiosną 2024 roku, prawie dwa lata po zakończeniu fuzji UBA i NBN. Redakcja, która wydawała się ustabilizować, staje w obliczu nowych problemów. W świecie zdominowanym przez deepfake’i, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów, pytanie o to, komu można ufać, staje się kluczowe. Serial w reporterski sposób pokazuje, jak dziennikarze muszą poruszać się w labiryncie dezinformacji, a linia między prawdą a fikcją zaciera się. Ten sezon to bezpośrednia odpowiedź na to, co dzieje się we współczesnym świecie mediów, gdzie każda informacja może zostać podważona.

Do Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Billy’ego Crudupa czy Marka Duplassa dołączą laureaci Oscara: Marion Cotillard i Jeremy Irons. Ich pojawienie się w serialu zapowiada wprowadzenie nowych, kluczowych postaci, które wstrząsną dotychczasową dynamiką w stacji. Warto przypomnieć, że to właśnie dzięki tej produkcji Billy Crudup zdobył nagrodę Emmy za rolę drugoplanową, a serial został uznany przez Amerykański Instytut Filmowy za jeden z dziesięciu najlepszych w 2023 roku.

Wedle raportów, dwa pierwsze sezony produkcji kosztowały aż 300 mln dolarów, więc zakładając, że ten trend się utrzymał, sumaryczna kwota potrzebna do realizacji czterech serii wynosi już aż 600 mln dolarów!

Pierwszy odcinek 4. sezonu "The Morning Show" pojawi się 17 września, a kolejne będą udostępniane co tydzień, aż do 19 listopada.