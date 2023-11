eSIM w Orange – jak włączyć? Lista ofert i urządzeń

Orange to jednocześnie pierwszy operator w Polsce, który na szeroką skalę udostępnił technologię eSIM swoim klientom. Aktualnie dostępna jest w ofertach abonamentowych, na kartę oraz w submarce Orange Flex. Na ten moment eSIM nie jest dostępne jedynie w ofercie drugiej submarki - nju mobile.

Od razu wspomnę, że jest i na to rozwiązanie. Trochę na okrętkę, ale łatwość zmiany operatora jak już mamy eSIM powoduje, że można go mieć również w nju mobile. Wystarczy wymienić sobie fizyczną kartę SIM na eSIM w Orange na kartę (za chwilę pokażę jak) i przenieść numer do nju mobile.

Jak włączyć eSIM w Orange?

Aby dodać kartę eSIM musimy odnaleźć na wspieranych urządzeniach odpowiednią opcję w ustawieniach - listę urządzeń znajdziecie na samym końcu artykułu. Dla przykładu w iPhone będzie to ścieżka: Ustawienia - Sieć komórkowa - Dodaj plan sieci komórkowej. Na Samsungach będzie to: Ustawienia - Połączenia - Menadżer kart SIM - Dodaj plan taryfowy - Dodaj przy użyciu kodu QR. Motorole to ścieżka: Ustawienia - Sieć i internet - Sieć komórkowa - Zaawansowane - Operator - Dodaj operatora.

Jak uzyskać kod QR do wgrania profilu eSIM? To już zależy od oferty.

eSIM - Abonament Orange

W przypadku abonamentu - przy przenoszeniu numeru i kupnie nowego w salonie Orange, sprawa jest oczywista. Wraz z umową dostaniemy kod QR do karty eSIM, konsultant pomoże jeszcze wgrać nasz profil do smartfona. Z kolei online przez stronę internetową - przy nowej umowie lub przy przenoszeniu dotychczasowego numeru od innego operatora, wystarczy w koszyku zamówienia, zmienić zwykłą kartę SIM na eSIM.



Natomiast jeśli już mamy umowę z Orange, ale wciąż posiadamy fizyczną kartę SIM, możemy ją wymienić również online, korzystając z serwisu Mój Orange. Po zalogowaniu na swoje konto, w sekcji "Umowy i urządzenia", przy karcie SIM wybieramy polecenie "Wymień kartę".

Dodatkowo, w trakcie umowy możemy wymienić kartę SIM na eSIM w salonie operatora, jak i pod numerem telefonu *100, wówczas kod QR dostaniemy na wskazany adres e-mail. Oczywiście warto tu wyświetlić otrzymany kod QR na komputerze lub innym smartfonie niż ten, na który chcemy wgrać nasz profil eSIM.



Mamy już eSIM w smartfonie, a chcemy mieć eSIM z tym samym numerem na smartwatche? To jest możliwe w Orange Abonament, ale to usługa dodatkowo płatna. W usłudze "Ekstra karta eSIM" możemy aktywować do czterech dodatkowych kart eSIM, pierwsza aktywowana karta eSIM jest bezpłatna przez pierwszy miesiąc, kolejne kosztują 9 zł miesięcznie (można zrezygnować w każdej chwili, niezależnie od podpisanej umowy).

eSIM - Orange Free na kartę

W Orange Free na kartę również wymienimy kartę SIM na eSIM w serwisie Mój Orange. Wystarczy wybrać zakładkę "Plan taryfowy i karta SIM", przejść do karty którą chcemy wymienić i rozwinąć menu "Akcje".



U mnie na koncie nie widać tej opcji, bo już mam eSIM, mogę jedynie przenieść go na inne urządzenie. Możliwe to jest pięć razy w danym okresie rozliczeniowym, szósta wymiana kosztuje 25 zł.

eSIM - Orange Flex

Moim zdaniem najprościej jest to rozwiązane w Orange Flex. Od początku do końca można to załatwić w aplikacji mobilnej. Nowi klienci mogą wybrać eSIM już przy wyborze odpowiedniej subskrypcji, a obecni klienci mogą wymienić posiadaną kartę SIM na eSIM, równie prosto w zakładce karty SIM.



Co z dodatkowymi kartami eSIM z tym samym numerem do innych urządzeń? Co ciekawe, w Orange Flex to korzystniejsze rozwiązanie niż w Orange Abonament. W Orange Flex możemy w zależności od wybranej subskrypcji zamówić sobie w aplikacji jedną, dwie lub trzy dodatkowe karty eSIM i to zupełnie za darmo.



Urządzenia obsługujące eSIM w Orange

Na koniec pozostaje już tylko sprawdzić listę urządzeń wspierających technologię eSIM w Orange.

Smartfony Marka Modele Apple iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE 2020, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Max, iPhone 13 Max Pro, iPhone 13 Mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone SE 2022 Samsung Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy Fold 3, Samsung Galaxy Fold 4, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy Note 20 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy, Galaxy S23 5G, Galaxy S23+ 5G, Galaxy S23 Ultra 5G Z Fold 3 5G, Samsung A54 Motorola RAZR, RAZR 5G Sony Xperia 1 IV 5G, Xperia 10 IV 5G, Xperia 5 IV 5G Xiaomi 12T Pro 5G, 13 myPhone Hammer Blade 3, Hammer Blade 5G Hammer Explorer Pro, myPhone Now eSIM

Smartwatche Marka Modele Apple seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SE (2020), SE (2022), Ultra Samsung Galaxy Watch LTE, Galaxy Watch Active 2 LTE, Watch 3, Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5, Watch 5, Watch 6 Inne Oppo Watch, Huawei Watch 2, Huawei Watch 3, Huawei Watch 4, Mobvoi smartwatch TicWatch LTE