Smartfon posiada NFC, zapłacicie nim więc zbliżeniowo. Ale to już chyba nikogo nie dziwi, skoro w dużo tańszych modelach chińskiego producenta moduł ten występuje, a nikt nie zabrał im możliwości korzystania z Google Pay.

Czy warto kupić Xiaomi Mi 10T Pro?

Na chwilę obecną bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bowiem polska cena smartfona zostanie ujawniona dopiero w połowie października. Na chwilę obecną znamy tylko cenę w euro, którą ustalono na 599 euro za testowaną przeze mnie wersję 8GB/128GB. I to niestety jest sporo – przy prostym przeliczeniu daje około 2700 złotych, można więc obawiać się, że na naszym rynku będzie to 2999 złotych. Przypomnę, że premierowo Mi 9T Pro startował w cenie 1999 złotych różnica jest więc ogromną i kolejny raz pokazuje zmianę polityki cenowej Xiaomi przy modelach Mi 10.

To solidny, dobrze wykonany smartfon z całkiem niezłymi aparatami i mocnymi podzespołami. Tyle tylko, że Poco F2 Pro wyceniono niżej (2499 złotych), a smartfon nie zrobił na mnie gorszego wrażenia, więc na chwilę obecną mając do wyboru te dwa urządzenia nie dołożyłbym do Mi 10T Pro. Jestem bardzo ciekawy jak polski rynek zweryfikuje ten model i jak klienci zaakceptują wysoką względem poprzednika cenę. Obawiam się bowiem, że ludzie przyzwyczajeni do świetnego stosunku możliwości do ceny nie przełkną takiej podwyżki i Mi 10T Pro nie będzie się cieszył tak dużą popularnością jak swój poprzednik.

Zalety

ekran z odświeżaniem 144Hz

mocne podzespoły

matryca 108 Mpix

Wady