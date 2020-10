Dane techniczne OnePlus 8T

6,55-calowy ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD (2400 x 1080pikseli) w formacie 20:9 i częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz,

układ: Qualcomm Snapdragon 865 (8 rdzeni: 1 x ARM Cortex A77 2,84 GHz, 3 x ARM Cortex A77 2,4 GHz, 4 x ARM Cortex A55 1,8 GHz z grafiką Adreno 650,

8 / 12 GB LPDDR4X RAM,

128 / 256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1,

Oxygen OS (Android 11),

dual SIM,

5G, LTE,

GPS, Glonass, Beidou, Galileo,

WiFi 802.11 ax,

NFC,

Bluetooth 5.1 LE,

złącze USB 3.1 typu C,

aparat główny: 48 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1.7, 16 Mpix z szerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 123 stopni i przysłoną f/2.2, sensor 5 Mpix do ujęć makro, matryca monochromatyczna 2 Mpix

przednia kamerka: 16 Mpix z f/2.4 i cyfrową stabilizacją,

bateria 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania Wrap Charge 65 (65W),

wymiary: 160,7 x 74,1 x 8,4 mm,

waga: 188 gramów.

Cena w oficjalnej polskiej dystrybucji:

8 / 128 GB – 2799 złotych,

12 / 256 GB – 3299 złotych.

OnePlus 8T: Wygląd, wykonanie

OnePlus postawił na naprawdę elegancki wygląd. Owszem, 8T nie wyróżnia się niecodziennym designem, jednak ta prostota może się podobać, szczególnie w oferowanych wariantach kolorystycznych (niebieskim, widocznym na zdjęciach, tzw. Aquamarine Blue i srebrnym Lunar Silver). Do tego dochodzi mała okrągła wysepka w lewym górnym rogu ekranu na przednią kamerkę.

Smartfon jest nieco grubszy niż poprzednik i zdecydowanie nie należy do małych, jednak da się go obsługiwać jedną dłonią. Dzięki zaokrąglonym pleckom wygodnie leży w dłoni, aczkolwiek urządzenie jest nieco śliskie. Ogólna jakość wykonania szklanego unibody stoi na wysokim poziomie, przyciski fizyczne i przełącznik do szybkiego wyciszania telefonu oferują przyjemne skok.

OnePlus cały czas nie może pochwalić się certyfikatem IP, choć producent obiecuje, że sprzęt jest odporny na kontakt z wodą. Cóż, gwarancja nie obejmuje jednak żadnych problemów wynikających z takiego kontakt.

OnePlus 8T: Wyświetlacz

Panel ma przekątną 6,55 cala. Co jednak dla wielu osób będzie ważne, mamy tu do czynienia z płaskim ekranem bez żadnych wygięć. Do tego dochodzi rozdzielczość Full HD+ w formacie 20:9, dzięki czemu ostrość obrazu stoi na wysokim poziomie.

Matryca została wykonana w technologii AMOLED i został certyfikowany jako kompatybilny z HDR. Maksymalna jasność wynosi nawet 730 nitów, dzięki czemu wyświetlane treści są dobrze widoczne w każdych warunkach.

Do tego dochodzi dobre odwzorowanie barw (pokrycie palety sRGB w 97,2%) oraz szerokie kąty widzenia. W ustawieniach możemy zmieniać, czy chcemy domyślnie korzystać z odświeżania obrazu w 60 czy 120 Hz. Oczywiście, część aplikacji będzie uruchamiane przez telefon w trybie 60 Hz.

Sprzęt błyskawicznie reaguje na dotyk, jednak sama powierzchnia ekranu nie pozwala na aż tak płynny ruch palcem jak konkurencja.

OnePlus 8T: Wydajność, działanie

Sercem testowanego OnePlusa jest obecnie jeden z najlepszych dostępnych układów na rynku dla urządzeń mobilnych, czyli Snapdragon 865. Osiem rdzeni wspieranych przez wydajny układ graficzny Adreno 650 gwarantuje znakomite osiągi w każdej sytuacji, niezależnie czy mówimy tu o codziennej pracy czy też grach. Nie da się ukryć, że przez najbliższe dwa, trzy lata posiadaczom tego modelu nie będzie brakować mocy obliczeniowej. Szczególnie że teraz progres z roku na rok nie robi już takiego wrażenia, jak jeszcze wyglądało to sześć lat temu. Klienci do wyboru otrzymują dwa warianty: z 8 lub 12 GB RAM. Recenzowany egzemplarz jest drugą wersją z większością ilością pamięci operacyjnej.

Testy syntetyczne to czysta formalność. Jeżeli chodzi o gry m.in. Asphalt 9 czy PUBG Mobile, to OnePlus 8T świetnie sprawdza się w roli podręcznej konsoli. Przy tym trzeba wspomnieć o nagrzewaniu się urządzenia, co jest szczególnie odczuwalne w okolicach aparatu. Na szczęście nie ma to dużego wpływu na płynność rozgrywki.

Benchmarki:

Geekbench Single-Core: 896 Multi-Core: 3111

3D Mark Wild Life: 3790 (średnia liczba klatek na sekundę: 22,7) Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1): 7135



W codziennej pracy sprzęt nie zawodzi. Cały czas działał błyskawicznie, nie miał problemów z wyświetlaniem animacji, ale nie obyło się bez problemów. Mianowicie po jednej z licznych aktualizacji smartfon nie był w stanie wyświetlić poprawnie interfejsu, jednak dwukrotny restart telefon naprawił ten problem. Jeżeli chodzi o wielozadaniowość, to 12 GB RAM świetnie sprawdza się do utrzymywania dużej liczby aplikacji w tle, co czyni z OnePlusa 8T świetny sprzęt do używania na co dzień.

Do kompletu otrzymujemy 224 z 256 GB pamięci wbudowanej. Mamy tu szybszą pamięć niż poprzedniku, ale z pewnością można narzekać na brak slotu microSD.

Test pamięci wbudowanej AndroBench:

– sekwencyjny odczyt danych – 1742,11 MB/s,

– sekwencyjny zapis danych – 767,29 MB/s,

– losowy odczyt danych – 129,24 MB/s,

– losowy zapis danych – 184,17 MB/s.

OnePlus 8T: Oprogramowanie

Urządzenie działa pod kontrolą Oxygen OS bazującego na Androidzie 11. Oprogramowanie jest bardzo przyjemne w używaniu na co dzień, sam doceniam jego prostotę, a przy tym spore możliwości personalizacji i kilka opcji dodatkowych. Do tego wszystkiego dochodzą częste aktualizacje, co powoduje, że w moim prywatnym rankingu Oxygen OS jest najlepszą nakładką na Androida.

Możemy zmienić układ launchera, wygląd ekranu głównego, szufladki na samym dole czy też wygląd ikon. Moim zdaniem to złoty środek będzie ubogim w funkcje Androidem od Google, a propozycjami od Xiaomi czy Huawei.

Dostępne funkcje:

Obszar wyświetlania przedniego aparatu – możemy mieć zupełnie wyłączony z użytkowania pasek z przednim aparatem lub wyświetlać interfejs na całym ekranie,

Żywy Efekt Kolorów – optymalizacja kolorów i kontrastu w oglądanych filmach,

Pasek nawigacyjny – możemy wybierać, czy wolimy sterować smartfonem gestami czy klasycznymi przyciskami nawigacyjnymi,

Szybkie gesty – możemy wykonywać gesty na wyłączonym ekranie, aby smartfon wykonał konkretną akcję, np. narysować O, aby uruchomił przeglądarkę,

Aplikacje równoległe – możemy klonować programy, aby mieć podpięte w nich osobne konta,

Szybkie uruchamianie – możemy zdefiniować skróty, które możemy uruchomić z poziomu ekranu blokady,

OnePlus Switch – system do przenoszenia danych między smartfonami przy wymianie urządzeń.

OnePlus 8T: Zaplecze telekomunikacyjne

Producent zastosował tu bogate zaplecze modułów łączności. OnePlus 8T obsługuje już sieć 5G, co powoduje z niego dobry wybór na kilka lat naprzód. Sprzęt został wyposażony w slot na dwie karty nanoSIM (nie ma eSIM), Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 a, NFC, GPS z Glonass, Galileo, a wszystkie moduły działają bez zastrzeżeń. Jakość transferu danych i rozmów stała na wysokim poziomie – dokładnie takim, jakiego oczekujemy od topowego telefonu.

OnePlus 8T: Zabezpieczenia biometryczne

Skaner linii papilarnych został umieszczony w ekranie i działa szybko, nie ma problemów z rozpoznaniem odcisku palca. Niestety, można z niego skorzystać tylko wtedy, kiedy podświetlimy ekran. Liczę na to, że producent doda możliwość w ramach aktualizacji korzystania z czytnika również przy wygaszonym ekranie. Jako uzupełnienie mamy system rozpoznawania twarzy. Daleko mu do zaawansowanych systemów tego rodzaju, jednak sprawdza się w roli uzupełnienia skanera i w dobrych warunkach oświetleniowych bezproblemowo odblokowuje telefon.

OnePlus 8T: Jakość dźwięku

OnePlus 8T może pochwalić się nawet głośnikami stereo oraz zintegrowanym oprogramowaniem Dolby Atmos, z poziomu którego możemy wybrać ulepszenie oparte na scenie (dostępne tryby: Dynamiczny, Film, Muzyka – nie słychać dużej różnicy między nimi) i możemy edytować ustawienia. Głośniki grają głośno i są całkiem niezłe, ale na rynku znajdziemy lepiej grające telefony. Na plus testowanego modelu zasługuje wsparcie dla aptX przy używaniu słuchawek Bluetooth, kiedy to sprzęt nie zawodzi i powinien zadowolić większość użytkowników.

OnePlus 8T: Aparat

Moduł fotograficzny OnePlusa 8T doczekał się dodatkowego oczka monochromatycznego o zawrotnej rozdzielczości 2 Mpix, które ma za zadanie zbierać dodatkowe informacje, ale trudno jest mi ocenić, czy w jakikolwiek sposób wpływ na jakość wykonywanych zdjęć. Do tego dochodzi połączenie znane wcześniej:

48 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1.7,

16 Mpix z szerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 123 stopni i przysłoną f/2.2,

sensor 5 Mpix do ujęć makro.

Z przodu z kolei pojawiła się kamerka 16 Mpix. Całość zarządzana jest z poziomu rozbudowanego oprogramowania, które po chwili nauki staje się bardzo czytelne. Do wyboru mamy następujące tryby: portret, nocny, profesjonalny, film poklatkowy, panorama, film w zwolnionym tempie.

OnePlus 8T pozwala na szybkie wykonywanie kolejnych zdjęć, tryb portretowy nie zawodzi, mamy sporo ustawień przy manualnym zarządzaniu opcjami, jednak sama ostrość fotografii mogłaby stać na wyższym poziomie. Jest solidnie, jednak w tej klasie cenowej możemy oczekiwać więcej. Dopóki nie będziemy powiększać zdjęć, dopóty nie będzie to dla nas bardzo odczuwalne. Po zmroku urządzenie oferuje zbliżoną jakość, a dodatkowo możemy wspierać się trybem nocnym.

Wideo możemy nagrywać w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, jeżeli natomiast chcemy korzystać z szerokokątnego obiektywu, wówczas musimy wybrać opcję 4K przy 30 klatkach. W trakcie nagrywania możemy przełączać się między aparatami, całość wygląda bardzo dobrze i również w nocy OnePlus 8T oferuje przyzwoitą jakość wideo, aczkolwiek nie jest to poziom, do którego przyzwyczaiło nas Apple czy Samsung. Co ciekawsze, przy wybraniu Full HD możemy skorzystać z dodatkowych funkcji, takich jak tryb portretowy czy tryb nocny. O ile ten pierwszy działa nieźle, o tyle ten drugi wymaga użycia statywu.





























OnePlus 8T: Bateria

Nowy model może pochwalić się większą baterią o pojemności 4500 mAh, aczkolwiek technicznie wewnątrz są dwie baterie o pojemności 2250 mAh każda. Taka konstrukcja pozwala na szybsze ich ładowanie i w kilkanaście minut możemy naładować go na 1 dzień użytkowania. Całe ładowanie z użyciem ładowarki 65 W może zająć mniej 45 minut, co robi wrażenie, a do tego ładowarka Wrap Charge 65 jest kompatybilna z urządzeniami wykorzystującymi USB-Power Delivery.

OnePlus 8T: Podsumowanie

OnePlus 8T to świetny wybór, a niższa cena na start względem poprzednika sprawia, że staje się bardzo ciekawą propozycją. Oferuje świetną jakość wykonania, bogate wyposażenie, długi czas pracy i błyskawiczne ładowanie, wysoką wydajność i porządne aparaty. W sumie trudno tu wskazać poważne wady, co czyni z tego modelu propozycją godną polecenia.

Alternatywy dla OnePlus 8T:

Apple iPhone 11 – dużo słabszy technicznie model z iOS, który oferuje lepszą jakość wideo

OnePlus Nord – tańsza propozycja za 2199 złotych z 12 GB RAM, jednak wciąż z Oxygen OS i o dobrej wydajności,

Samsung Galaxy S20 FE – w końcu sensownie wyceniony high-end Samsunga ze świetnym ekranem Super AMOLED 120 Hz,

Xiaomi Poco F2 – tańsza konkurencja z Chin z mniejszą ilością RAM i bogatszym zestawem funkcji w oprogramowaniu.

Zalety:

szybkie działanie

rozbudowane wyposażenie telekomunikacyjne, włącznie z 5G

bardzo dobry czas pracy

szybkie ładowanie 65 W

solidny ekran AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz

dobry stosunek ceny do jakości

Wady: