Samsung Galaxy S20 to flagowiec z krwi i kości, który nie idzie na żadne kompromisy

Galaxy S20 to również najlepsze jak dotąd nagrywanie wideo w serii Galaxy S. Smartfon potrafi zarejestrować wideo w maksymalnej rozdzielczości 8K. Mamy tu również nagrywanie filmów z wykorzystaniem technologii HDR10+ oraz rejestrowanie dźwięku stereo. Myślę, że przy tych możliwościach fotograficznych i filmowych, można zapomnieć o zabieraniu ze sobą aparatu, a album ze zdjęciami na tym nie ucierpi. Smartfon jest też zawsze pod ręką, więc nie ma szans na to by uciekło jakiekolwiek ciekawe ujęcie.

Świetny smartfon to nie tylko hardware, ale również software

Zwykło się mówić, że sprzęt jest tak dobry jak oprogramowanie na niego. Z jednej strony mamy więc Androida 10 – system, który na przestrzeni lat poczynił ogromne postępy i jest dziś czytelny oraz innowacyjny. Z drugiej nakładkę producenta – w przypadku Samsunga jest to fajnie zaprojektowane i intuicyjne One UI 2.0. Ale nie chodzi wyłącznie o to jak nakładka zmienia system wizualnie, bowiem Samsung ma w rękawie kilka fajnych funkcji, które wprowadził właśnie do Galaxy S20.

Jedną z nich jest Single Take lub inaczej Jedno ujęcie, czyli jedna z opcji aparatu – rejestruje ona to, co widzi aktualnie oczko aparatu, a następnie tworzy na tej podstawie szereg ujęć i nagrań. Później podrzuca nam taki zestaw i możemy wybrać te ujęcia, które najbardziej przypadną nam do gustu. To bardzo wygodne, szczególnie na ruchliwych kadrach, kiedy sami nie do końca jesteśmy pewni, na którym elemencie skupić uwagę aparatu. Podczas nagrywania wideo w rozdzielczości 8K możemy natomiast uchwycić wybraną klatkę nagranego filmu i zrobić z niej zdjęcie w wysokiej rozdzielczości. Samsung Galaxy S20 to również świetnie działająca stabilizacja Super Steady, dzięki której można się pożegnać zarówno z poruszonymi zdjęciami, jak i trzęsącymi się nagraniami wideo. I tak, dobrze myślicie – gimbal do smartfona można schować do szuflady.