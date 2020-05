Aparat z tyłu ma możliwość nagrywania 4K w 60 FPS.

Co fajne, obiektywy można zmieniać podczas kręcenia filmów, niestety (jak widać) stabilizacja nie zawsze będzie wstanie poradzić sobie ze wstrząsem spowodowanym puknięciem w ekran.

To, co jednak najbardziej zaskoczyło mnie na plus w realme x50 pro, to jego zdjęcia nocą. Może dlatego, że nie spodziewałem się po tym telefonie wiele. Kiedy wyszedłem fotografować nocną Warszawę akurat była jedna z tych deszczowych nocy. Nie miałem wielkiej ochoty na długi spacer i nie chciałem uszkodzić realme, ponieważ urządzenie nie jest wodoszczelne. Kiedy jednak zrobiłem pierwsze zdjęcie i zobaczyłem efekt, nie mogłem się powstrzymać by nie zrobić ich więcej. Fotografie może i mają bardzo miękkie wykończenie i niezbyt dużo detali, ale to, jak realme x50 łapie odbicia światła w mokrych chodnikach trafia wprost w moje serduszko. Dlatego też spędziłem jeszcze 40 minut chodząc w deszczu, żeby tylko zrobić jeszcze pare takich zdjęć.

Po zmroku jednak nie ma raczej co kręcić filmów. Zostaniemy przytłoczeni przez wszechobecny szum.

Podsumowanie – realme znowu to zrobiło!

Kiedy zaczynałem testy realme x50 Pro, nie byłem do końca do niego przekonany. Traktowałem je jak taką „6 na sterydach”. Po dwóch tygodniach wiem jednak, że X50 Pro to bardzo kompetentny smartfon, który spokojnie może rywalizować z dużo droższymi konkurentami, a w swojej klasie cenowej rozkłada wszystkich na łopatki. Innymi słowy – realme znów udowodniło, że dobry telefon nie musi być drogi. I tak – ma on swoje wady, bo w końcu na czymś trzeba oszczędzić. Jestem jednak zdania, że w budżecie 3 – 3,5 tys. zł nie dostaniecie dziś lepszego telefonu.

Zalety:

flagowa wydajność,

głośniki stereo,

szybkie ładowanie 65 W.

rozbudowana nakładka systemowa,

estetyczny design,

dual SIM,

pozwalający na wiele zestaw aparatów,

zdjęcia w nocy,

cena/jakość.

Wady:

bateria mogłaby wytrzymywać odrobinę dłużej.

oprogramowanie aparatu do selfie wymaga naprawy,

HDR na zdjęciach mógłby się nieco bardziej starać,

brak ładowania bezprzewodowego,

brak slotu na kartę pamięci,

brak gniazda jack oraz przejściówki USB-minijack w zestawie,

brak wodoszczelności.

Wielkie dzięki Realme Polska za udostępnienie urządzenia do testów.