Czy warto kupić Galaxy S20 FE?

Długo zastanawiałem się nad tym, czy pewne ustępstwa względem zwykłego S20 warte są dopłaty, szczególnie ponad 1000 złotych jeśli patrzeć na wersję z Exynosem. Fakt, nie testowałem tego modelu, ale nie sądzę, by wydajność była znacząco słabsza, do kultury pracy samsungowych procesorów się natomiast przyzwyczailiśmy. Ale nawet te 600 złotych różnicy przy modelu ze Snapdragonem to sporo, a różnice względem S20 nie są aż tak znaczące żeby te pieniądze wydać. S20 FE to świetny pomysł, bardzo udany smartfon, w dodatku naprawdę rozsądnie wyceniony i możliwe, że będzie najlepiej sprzedającą się S20-stką. Jeśli więc planowaliście zakup smartfona z tej serii, ale cena była dla Was zaporowa, to model FE będzie najlepszym wyborem, nie wiem czy w ogóle nie najlepszym jeśli chodzi o S20. A w porównaniu z konkurencją? Są oczywiście tańsze urządzenia, których zakup warto rozważyć, ale S20 FE jest na tyle udanym i po prostu dobrym smartfonem, że bez wahania mogę go polecić. Dobry ruch ze strony Samsunga i mam nadzieję, że kolejne generacje też dostaną swoje Fan Edition, czego sobie i Wam życzę.

Zalety

świetny ekran Super AMOLED z odświeżaniem 120Hz

do wyboru wersja ze Snapdragonem 865

świetne aparaty

Wady