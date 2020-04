Recenzja Xiaomi Mi 10 Pro. No i klops, skończyły się tanie flagowce

Ramki niestety nie są symetryczne i ta na dole odstaje trochę zarówno od górnej, jak i tych bocznych, które niejako znikają optycznie dzięki delikatnemu zagięciu krawędzi wyświetlacza. Nie przeszadza też dziurka na przedni aparat – to też spora zmiana względem Mi 9, który posiadał mechanizm wysuwanego aparatu do selfie. No może trochę przesunięcie jej na lewy bok psuje symetrię, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Częstotliwość odświeżania można oczywiście przestawić ręcznie na 60Hz, co delikatnie wpływa na czas pracy na jednym ładowaniu.

Pod ekranem umieszczono czytnik linii papilarnych, któremu niewiele mogę zarzucić. Spotkałem się z opiniami, że jest za wolny – nie potwierdzam, ale może po prostu testowałem go trochę później i udało się to zmienić aktualizacją oprogramowania. Czytnik w moim modelu jest odpowiednio szybki i dokładny. Ale daje trochę za mocny jak dla mnie błysk podczas odblokowywania. To jednak drobiazg, najważniejsze jest bowiem to, że działa sprawnie i tylko szkoda, że obszar odczytu nie jest większy by można było przykładać palec trochę wyżej. Ah, no i jeszcze haptyka – nie przypominam sobie by jakikolwiek inny smartfon miał podczas odblokowywania tak przyjemną wibrację.









Xiaomi 10 Pro – topowa rakieta

W środku ultrawydajny Snapdragon 865 wspierany przez układ graficzny Adreno 650 i 8GB pamięci RAM. I tylko szkoda, że za te pieniądze w polskiej ofercie nie ma jednak modelu z 12GB pamięci RAM. Ale zapewniam Was, że nie ma powodów do płaczu – to bardzo wydajne połączenie, które w zupełności wystarczy na dłuższy czas i nie zawiedzie Was ani w codziennym użytkowaniu, ani podczas grania. Myślę, że 256GB na dane też powinno wystarczyć i nie ma co płakać za brakiem możliwości rozbudowy. Z drugiej strony wiele osób spodziewałoby się tego po modelu z dopiskiem Pro.