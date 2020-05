A widać to już na pierwszy rzut oka. Telefon posiada złote ramki i taflę szkła na tylnym panelu. Pod nim skrywa się granatowa obudowa, która w parze ze wspomnianymi ramkami i innymi detalami prezentuje się znakomicie. Krawędzie są delikatnie zaokrąglone. I to nie tylko sama ramka, ale także plecki, co sprawia, że smartfon leży w dłoni wygodnie i pewnie. Myślę, że nie jest to efekt przypadkowy, bo przy rozmiarach, jakie osiąga urządzenie, jest to wręcz niezbędne. Mierzący aż 6,8 cala po przekątnej ekran, przy wysokości całego urządzenia wynoszącej niemalże 17 cm i 7 cm szerokości, każda próba uczynienia LG V60 wygodnym w obsłudze smartfonem jest na wagę złota.

Rozmiary LG V60 nie będą odpowiadać wszystkim

To wręcz ogromny smartfon, do którego rozmiarów trzeba przywyknąć. Pierwsze kilkadziesiąt minut może być trudne, bo niektóre nawyki należy szybko zmienić. Sądzę, że nawet osoby z większymi dłońmi nie będą z niego komfortowo korzystać jedną ręką, o ile nie zdecydują się na skorzystanie z ułatwień systemowych, które proponuje producent. Wtedy sięgnięcie kciukiem do drugiej krawędzi na klawiaturze czy górnej partii ekranu nie są konieczne. Osobiście zrezygnowałem z nawigacji gestami i wybrałem własny zestaw przycisków na dolnym pasku – wśród nich umieściłem ten odpowiedzialny za wysuwanie paska powiadomień.