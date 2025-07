Zbierasz mile w Miles&More? Kupuj na Amazon.pl

Do końca sierpnia tego roku, kupując produkty na Amazon.pl (co ważne, bez żadnych ograniczeń, promocja obejmuje wszystkie kategorie produktów), za każdą wydaną złotówkę dostaną 1 milę w programie Miles&More.

Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, zarządzająca sklepem Amazon.pl:

W Amazon nieustannie poszukujemy innowacyjnych sposobów, aby wzbogacać doświadczenia zakupowe naszych klientów. Partnerstwo z Miles & More to kolejny krok w tym kierunku. Łącząc siły z wiodącym europejskim programem lojalnościowym dla podróżujących, realizujemy naszą misję, by zakupy na Amazon.pl były jeszcze bardziej wartościowe dla polskich konsumentów.

Nie ma tu żadnych dodatkowych warunków, wystarczy zarejestrować swoją kartę Miles&More na dedykowanej stronie pod tym linkiem.

To wszystko, można już robić zakupy na Amazon.pl jak do tej pory, a za każde wydane 1 zł, otrzymamy 1 milę. Wszystkie zsumowane mile, automatycznie zostaną dodane do konta Miles & More w terminie 7 tygodni po zakończeniu promocji.

Gerald Schlögl, Managing Director Miles & More GmbH:

Współpraca z Amazon to strategiczny krok w rozwoju programu Miles & More w Polsce. Nasi członkowie programu zyskują wygodny sposób na zdobywanie mil podczas codziennych zakupów online, a szczególnie atrakcyjne będą zakupy podczas Prime Day.To kolejny element naszej strategii, by mile Miles & More były nie tylko nagrodą za podróże lotnicze, ale stały się uniwersalną walutą w codziennym życiu.

Na promocji tej podwójnie mogą skorzystać posiadacze Amazon Prime, usługa ta kosztuje zaledwie 49 zł rocznie i zawiera:

nielimitowane, darmowe dostawy produktów bez minimalnej kwoty zamówienia,

dostęp do filmów i seriali w Prime Video,

darmowe gry w Prime Gaming.

W zbliżającej się akcji Prime Day (8-11 lipca) , będą mogli nabyć poszukiwane produkty w znacznie obniżonych cenach i jednocześnie zdobywać mile w programie Miles&More.

Źródło: Amazon.