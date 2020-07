Nie do końca rozumiem dlaczego Xiaomi tworzy kolejne marki, ale rozumiem że chodzi o jak największą ilość smartfonów na rynku. I to zdecydowanie im się udaje. Miałem okazję testować Poco F2 Pro i powiem Wam, że to naprawdę udany smartfon. Na pewno bardziej udany niż poprzednik.