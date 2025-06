Gorące lato na Netflix - zanotujcie sobie te premiery!

Na początek prawdziwy hit – "Farciarz Gilmore 2". Adam Sandler po latach ponownie wciela się w postać Happy’ego Gilmore’a, dając fanom okazję do nostalgicznej podróży do lat 90. To nie tylko komedia pełna charakterystycznego humoru, ale też spotkanie ze starymi znajomymi i nowymi wyzwaniami głównego bohatera. Miłośnicy widowiskowej akcji nie mogą przegapić "The Old Guard 2". Charlize Theron jako nieśmiertelna wojowniczka Andy wraca do gry, a jej drużyna ponownie staje do walki z potężnym przeciwnikiem. Szykuje się kino akcji na najwyższym poziomie.

Reklama

Netflix lipiec 2025 - lista nowości

Wśród serialowych nowości króluje Sandman: Sezon 2. Po sukcesie pierwszej odsłony, widzowie znów zanurzą się w mroczny świat snów, mitologii i moralnych dylematów. To propozycja dla tych, którzy cenią sobie nieoczywiste historie i głębokie przesłania. Dla fanów lżejszych klimatów Netflix przygotował "Na całego" – romantyczną opowieść o nowojorskiej singielce, która po rozstaniu szuka szczęścia w Londynie. Film w reżyserii Leny Dunham, z udziałem twórców "To właśnie miłość" i "Notting Hill".

Nie sposób pominąć serialu "Dzikość", który zadebiutuje już 17 lipca. To sześcioodcinkowy thriller kryminalny, którego akcja rozgrywa się w majestatycznych, ale i niebezpiecznych plenerach amerykańskiego parku narodowego Yosemite. Głównym bohaterem jest Kyle Turner, agent Służby Parków Narodowych, grany przez Banę, który staje w obliczu śledztwa dotyczącego tajemniczej śmierci kobiety. Jednak sprawa szybko okazuje się znacznie bardziej skomplikowana – Turner musi zmierzyć się nie tylko z brutalną zbrodnią, ale również z nieprzewidywalną siłą natury oraz własnymi demonami z przeszłości. Warto też zwrócić uwagę na niemiecki "Za murem", który w klaustrofobiczny sposób pokazuje, jak nagła izolacja potrafi zmienić ludzi. Dla wielbicieli sportowych emocji przygotowano trzeci sezon "Tour de France: W sercu peletonu". Kamera zagląda za kulisy najbardziej prestiżowego wyścigu kolarskiego, pokazując walkę, poświęcenie i prawdziwe emocje zawodników.

Nowe filmy i seriale Netflix - premiery w lipcu 2025