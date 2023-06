WhatsApp ze zmianą, na którą czekało wielu. Nowe opcje prywatności już dostępne

Ostatnie aktualizacje WhatsAppa przynoszą naprawdę potężną dawkę nowości - blokowanie czatów w specjalnym folderze, zachowywanie wiadomości w czacie, i ich edycja, możliwość korzystania z jednego konta na kilku smartfonach jednocześnie, wyższej jakości zdjęcia, kanały do jednokierunkowego udostępniania wiadomości, nazwy użytkowników, czy obsługa wielu kont w jednej aplikacji. Firma się jednak nie zatrzymuje i stale rozwija swój flagowy komunikator o nowe funkcje, z których będą mogli korzystać użytkownicy z całego świata. A te, które właśnie zaprezentowano powinny rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i prywatności danych użytkowników WhatsAppa. Czy to sprawi, że komunikator zostanie "odczarowany" i ci, którzy się od niego odwrócili, znów zaczną korzystać? Sprawdźmy co przygotowano!

Ochrona prywatności Twoich wiadomości pozostaje siłą napędową naszych działań w obrębie WhatsApp. Pełne szyfrowanie jest podstawą bezpieczeństwa połączeń i wiadomości, ale i tak nieustannie dodajemy kolejne poziomy zabezpieczeń, takie jak świeżo wprowadzona funkcja Blokada czatu do ochrony poufnych czatów za pomocą hasła, Znikające wiadomości, blokowanie zrzutów ekranu w ramach funkcji Jednorazowe wyświetlanie oraz możliwość ukrycia swojej obecności online.

- czytamy w najnowszym komunikacie twórców WhatsAppa, który w całości skupia się na nowych funkcjach ochrony prywatności. Pierwszą z nich jest Wyciszanie połączeń od nieznanych osób dzwoniących. Co prawda nigdy nie spotkałem się z sytuacją, by ktoś zadzwonił do mnie na WhatsApp z nieznanego numeru czy od nieznanego użytkownika, ale najwyraźniej jest to spory problem. By zapewnić lepszą ochronę prywatności i kontrolę nad połączeniami przychodzącymi funkcja automatycznie odsiewa spam, próby oszustwa oraz połączenia od nieznanych osób. Co prawda połączenia te nie będą wyświetlane na ekranie telefonu, nie będzie żadnego powiadomienia oraz informacji, tak będą one widoczne na liście połączeń, na wypadek, gdyby jednak okazało się, że były ważne.

Nowe funkcje ochrony prywatności. WhatsApp z ważnymi zmianami

Ważniejszym narzędziem jest jednak Kontrola prywatności, które pojawia się w ustawieniach komunikatora. Ta funkcja krok po kroku przeprowadzi użytkowników WhatsApp przez ważne ustawienia prywatności, dzięki czemu w jednym miejscu będą oni mogli wybrać odpowiedni dla siebie poziom ochrony. Wybierając opcję "Rozpocznij kontrolę" w ustawieniach prywatności do wyboru będzie dostępnych kilka poziomów ochrony prywatności, które zwiększają bezpieczeństwo wiadomości, połączeń i danych osobowych. Funkcja ta powinna pojawić się jeszcze w tym tygodniu - warto jednak pamiętać, że tego typu aktualizacje przeprowadzane są po stronie serwera i nie każdy będzie mógł z nowych rozwiązać skorzystać od razu. Warto jednak zajrzeć do ustawień WhatsApp - być może nowa opcja związana z kontrolą prywatności już tam czeka.

Warto też przypomnieć, że deweloperzy wersji na Androida rozprawili się z problemem, o którym pisaliśmy kilka tygodni temu i dotyczył obaw, że komunikator podsłuchiwał użytkowników aktywując co chwilę mikrofon. Jak się okazało, Google potwierdziło, że to zwyczajny błąd z losowym dostępem do mikrofonu przez WhatsApp i stwierdza, że nie ma powodów do zmartwień - to błąd systemu i do aktywacji mikrofonu nie dochodziło.