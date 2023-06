Jeżeli spojrzymy na statystyki wykorzystania komunikatorów na świecie, zauważymy, że w tym wypadku WhatsApp nie ma żadnej konkurencji. Dziś używa go ponad 2 mld osób, ponad dwa razy więcej niż chociażby Facebook Messengera i znacznie więcej niż najpopularniejszego chińskiego komunikatora WeChat. Jednocześnie, niewiele słyszy się o tym, by WhatsApp wprowadzał nowości, a już na pewno nie robi tego tak często jak konkurencja.

Dla przykładu, dopiero niedawno komunikator ten otrzymał nowość, którą chociażby Telegram ma od zarania dziejów, czyli możliwość obsługi kanałów. Teraz jednak twórcy aplikacji wyraźnie wzięli się do roboty, ponieważ, jak głoszą przecieki, do tego komunikatora trafi kolejna nowość. Tym razem chodzi o przesyłanie zdjęć.

WhatsApp ze zdjęciami w wysokiej rozdzielczości. Można powiedzieć "w końcu"

Jak wynika z informacji przekazanych przez Wabetainfo, do najpopularniejszego komunikatora na świecie w końcu trafiają zdjęcia w rozdzielczości High Definition. Do tej pory wszystkie fotki były kompresowane do rozdzielczości 1600x1052 pikseli (1,6 Mpix), czyli nieco mało, jak na dzisiejsze standardy. Teraz dostajemy opcje, by przesyłane przez nas obrazy miały 4096x2692 pikseli (co da nam aż 11 Mpix rozdzielczość). Co ciekawe, rozdzielczość na iOS ma być w tym wypadku nieco niższa i wynosić 4032x2268 pikseli, czyli nieco ponad 9 Mpix.

Źródło: Depositphotos

W obu wypadkach różnica powinna być jednak zauważalna. W obu przypadkach także użytkownicy otrzymają stosowną informację, że przesyłany przez nas obraz jest w wysokiej rozdzielczości. Pamiętajmy bowiem, że w przypadku pobierania takich obrazków nie tylko nasza pamięć w smartfonie może się dosyć szybko zapełnić, ale także, jeżeli nie mamy dużego pakietu internetowego, gigabajty zapewnianie przez operatora również mogą się szybko skończyć.

Niemniej - jest to zmiana zdecydowanie na plus, ponieważ oryginalna rozdzielczość grafik była, delikatnie mówiąc, niewystarczająca na dzisiejsze czasy i zdecydowanie nie przystawała do najpopularniejszego komunikatora na świecie.

Źródło: Depositphotos

