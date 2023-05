Najważniejsza nowość w WhatsApp od lat nareszcie na wszystkich smartfonach

WhatsApp przeszedł długą drogę od momentu przejęcia przez Facebooka (dziś Meta), a użytkownicy doczekali się kilku solidnych nowości i poprawek. Możliwość korzystania z komunikatora na komputerze była jedną z nich i zdecydowanie mi tego brakowało od samego początku przygody z WhatsAppem. Na tle konkurencji odczuwalny był też brak innej funkcji: opcji zalogowania się na ten sam numer na innych smartfonach. WhatsApp zapowiedział wdrożenie tej nowości i w chwili obecnej każdy może już z niej skorzystać na Androidzie oraz na iPhonie.

Jedno konto WhatsApp na kilku smartfonach dostępne na iPhonie

Choć można się było tego spodziewać, WhatsApp bardzo sprytnie wprowadził tę możliwość na swojej platformie. Sprowadził bowiem kolejne smartfony do roli dodatkowych urządzeń, niczym tablety czy komputery. Logowanie na to samo konto WhatsApp na innym smartfonie odbywa się więc w ten sam sposób. Po instalacji aplikacji na nowym urządzeniu nie logujemy się w klasyczny sposób, lecz wybieramy dodatkową opcję z wysuwanego menu, która pozwoli nam wygenerować kod QR. Następnie skanujemy go za pomocą głównego smartfona, od dziś także iPhone'a i możemy komunikować się ze wszystkimi innymi w ten sam sposób, co do tej pory, lecz na drugim smartfonie.

Co ważne, dodatkowy smartfon wlicza się w limit czterech urządzeń, na których możemy być jednocześnie zalogowani na jednym numerze. Dla niektórych nie będzie to żadną przeszkodą, dla innych to ograniczenie może być dość odczuwalne, dlatego miejmy nadzieję, że WhatsApp któregoś dnia podniesie limit urządzeń do co najmniej sześciu.

Co jeszcze nowego w WhatsApp?

Dla formalności dodam, że wszystkie konwersacje i multimedia synchronizują się pomiędzy każdym naszym urządzeniem, w tym smartfonami, dlatego bez problemu możemy kontynuować rozmowy na każdym z nich niezależnie od sytuacji. W ostatnim czasie WhatsApp dodał też możliwość edycji wiadomości po wysłaniu oraz zapowiedział dodanie nazw użytkowników do komunikatora.