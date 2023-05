WhatsApp nauczył się nowej sztuczki. Teraz prywatne i intymne rozmowy trafią do specjalnego foldery, do którego dostep jest zabezpieczony hasłem. Jak działa blokada czatu?

WhatsApp jest ostatnio na bardzo dobrej ścieżce w kwestii aktualizacji. Nie ma miesiąca, by aplikacja nie zaskoczyła szeregiem nowych funkcji. I to takich, z których z przyjemnością skorzystają użytkownicy. Teraz dochodzi do coraz bogatszego zestawu kolejna nowość. Blokowanie dostępu do wiadomości za pomocą hasła / zabezpieczeń biometrycznych!

Postaw na prywatność. WhatsApp pozwoli zablokować rozmowy hasłem

Jeżeli miałbym do czegoś porównać tę funkcję, to... najbliżej jej prawdopodobnie do ukrywania zdjęć z galerii głównej telefonu. Te również znikają wówczas z głównego widoku galerii i trafiają do specjalnego folderu, do którego dostęp zabezpieczony jest hasłem lub dostępną w urządzeniu biometryką.

I właśnie w analogiczny sposób działa najnowsze zabezpieczenie w należącym do Meta komunikatorze. Blokada czatu, bo to o niej właśnie mowa, to najnowszy pomysł WhatsAppa który ma pomóc chronić najbardziej prywatne i intymne rozmowy. Jak to działa w praktyce?

Źródło: Depositphotos.com

Blokada czatu w WhatsApp. Jak to działa?

Aktywacja blokady czatu w WhatsApp automatycznie usunie konwersację z wątku skrzynki odbiorczej. Te rozmowa automatycznie trafi do specjalnie na tę okazję przygotowanego folderu, do którego dostęp zablokowany jest hasłem jakie mamy ustawione dla naszego smartfona czy tabletu. W praktyce więc dostęp do niego ma mieć wyłącznie właściciel, który zna kod blokady lub jest w stanie zweryfikować swoją tożsamość za pośrednictwem danych biometrycznych (odcisk palca / skan twarzy).

Uważamy, że funkcja będzie przydatna dla osób, które mają powody, by od czasu do czasu dzielić się swoimi telefonami z członkiem rodziny, lub w sytuacjach, w których inna osoba trzyma Twój telefon w momencie, gdy nadejdzie specjalny czat. Czat możesz zablokować, dotykając imienia i nazwiska osoby lub nazwy grupy i wybierając opcję blokady. Aby ujawnić czat, powoli pociągnij palcem w dół na skrzynce odbiorczej i wprowadź hasło do telefonu lub dane biometryczne.

Podstawowa blokada czatu to dopiero początek. Twórcy już pracują nad usprawnieniami

Użytkownicy po ostatniej aktualizacji mają już dostęp do blokady czatu — ale funkcja ta działa jeszcze w bardzo podstawowym zakresie. Możemy blokować rozmowy... i to tyle. Ale już teraz twórcy komunikatora zapowiadają, że wkrótce można spodziewać się usprawnień z nią związanymi. Jakimi? Ot, chociażby blokady urządzeń towarzyszących oraz tworzenia niestandardowych haseł dla czatów. W ten sposób nawet jeśli dzielimy się z kimś naszym smartfonem, niekoniecznie musi mieć on dostęp do naszych prywatnych konwersacji, które prowadzimy za pośrednictwem komunikatora.

Cieszy mnie to, że WhatsApp nareszcie zaczyna nadganiać konkurencję. Blokada dostępu do komunikatora wszak nie jest niczym specjalnie innowacyjnym jeżeli spojrzymy na konkurencję. Nie poszczególne foldery, ale cały komunikator, od lat można blokować chociażby w aplikacjach Telegrama. No ale lepiej późno, niż później.