WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Codziennie korzysta z niego ponad miliard użytkowników, którzy wymieniają się wiadomościami i prowadzą rozmowy głosowe/wideo. Aż trudno uwierzyć, że do tej pory brakowało w nim funkcji edycji wiadomości. Teraz jednak wreszcie się pojawi.

WhatsApp zyska możliwość edycji wiadomości

Możliwość edycji wiadomości to sprawa poniekąd dyskusyjna. Z jednej strony brak możliwości zmiany treści ma swoje zalety i wymaga od rozmówcy większej uwagi. Z drugiej strony każdemu zdarzają się literówki lub przeinaczenia, które chciałoby się poprawić. Zmiana treści po dłuższym czasie z pewnością nie jest dobra, ale WhatsApp zamierza umożliwić edycję wiadomości tylko przez 15 minut od jej wysłania. Nowa funkcja ma być dostępna w aplikacji na wszystkich urządzeniach w ciągu kilku najbliższych tygodni, bo ma być aktywowana sukcesywnie.

Zmodyfikowane wiadomości będą wyświetlane z opisem „edytowano”, więc osoby, z którymi się komunikujemy, będą wiedziały o poprawkach, ale nie zobaczą historii edycji. Podobnie jak w przypadku wszystkich osobistych wiadomości, multimediów i połączeń, wiadomości i dokonywane zmiany są chronione pełnym szyfrowaniem.

Aby edytować wiadomość należy dłużej ją przytrzymać i z menu kontekstowego wybrać odpowiednią opcję. W zależności od urządzenia z jakiego korzystamy, może to być menu takie jak powyżej w smartfonach iPhone lub ikonka długopisu, która pojawi się na górnym pasku stanu w aplikacji na Androidzie. Po 15 minutach od wysłania wiadomości, opcja ta zniknie i wiadomości nie będzie można już zmienić. Niby drobiazg, ale pewnie wiele osób doceni to rozwiązanie, bo użytkownicy prosili o nie od wielu lat. Tym bardziej, że większość popularnych komunikatorów pozwala na edycję wiadomości już od wielu lat, na podobnych zasadach jak robi to teraz WhatsApp.

Aktualizacja aplikacji zarówno w AppStore jak i Google Play Store powinna pojawić się w najbliższych dniach.

źródło: WhatsApp