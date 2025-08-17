Przegląd samochodu podrożeje o połowę. Szybciej niż myślicie

Przez ponad dwie dekady badanie techniczne było jednym z niewielu stałych i przewidywalnych wydatków w życiu kierowcy. Ta era dobiega jednak końca.

Rząd zapowiedział prawdziwą rewolucję w systemie przeglądów, która wejdzie w życie już od września 2025 roku. Zmiany są gruntowne i dotkną każdego z nas. Przygotujcie się na wyższe ceny, wysokie kary za spóźnienie i... sesję zdjęciową waszego auta. Co dokładnie się zmieni?

Reklama

Portfele kierowców odczują różnicę

Stawki za badanie techniczne nie były aktualizowane od ponad 20 lat (dokładnie od 2004 roku) i przedstawiciele branży od dawna zwracali uwagę, że powinny zostać podniesione. Rząd zgodził się, że przestały one odpowiadać realiom rynkowym. Podwyżka jest znacząca i z pewnością odczujemy ją przy kolejnej wizycie u diagnosty, ale mimo wszystko i tak jest niższa niż inflacja za ostatnie 20 lat.

Oto jak przedstawiają się główne pozycje w nowym cenniku, który opublikowano w ramach rządowego rozporządzenia:

Samochód osobowy: 149 zł (zamiast 98 zł)

(zamiast 98 zł) Auto z instalacją LPG/CNG: 243 zł (zamiast 162 zł)

(zamiast 162 zł) Motocykl: 94 zł (zamiast 62 zł)

(zamiast 62 zł) Motorower: 76 zł (zamiast 51 zł)

Co bardziej istotne, to nie koniec podwyżek. Opłaty mają być corocznie waloryzowane, aby ich wysokość nadążała za inflacją, choć rząd na ten moment nie przedstawił jeszcze dokładnych zasad te waloryzacji.

Spóźnialski zapłaci podwójnie

Zapominasz o terminie przeglądu? Od września 2025 roku taka niefrasobliwość będzie kosztować, i to słono. Nowe przepisy wprowadzają podwójną opłatę, jeśli zjawisz się na stacji kontroli pojazdów ponad 30 dni po terminie. W praktyce oznacza to, że właściciel samochodu osobowego zamiast 149 zł zapłaci aż 298 zł. To potężny bat na zapominalskich, który ma zdyscyplinować kierowców i poprawić bezpieczeństwo na drogach, eliminując z ruchu pojazdy z nieważnym badaniem.

Pojawi się też nowa czynność diagnostyczna, która ma ukrócić proceder "wirtualnych" badań technicznych. Diagności będą teraz zobowiązani do wykonania i zarchiwizowania pięciu zdjęć badanego pojazdu. Co trafi do cyfrowej kartoteki w systemie CEPiK? Zdjęcia obejmą przód i tył pojazdu, dwa zdjęcia po przekątnej, ukazujące linię boczną oraz zdjęcie deski rozdzielczej z widocznym wskazaniem drogomierza.

Wśród tych wszystkich zaostrzeń znalazło się jedno, bardzo praktyczne udogodnienie. Nowe przepisy pozwolą na wykonanie badania technicznego nawet 30 dni przed upływem jego ważności, bez skracania terminu kolejnego przeglądu. Oznacza to, że jeśli ważność badania kończy się 15 października, możesz je zrobić już 20 września, a data następnego badania i tak zostanie wyznaczona na 15 października kolejnego roku. To świetna wiadomość dla osób, które planują urlop lub po prostu lubią załatwiać sprawy z wyprzedzeniem.

Podsumowując, rewolucja w systemie badań technicznych staje się faktem. Wyższe, urealnione ceny, kary finansowe i cyfrowy nadzór mają sprawić, że przeglądy będą traktowane poważniej, a z dróg znikną pojazdy stanowiące zagrożenie. Choć nasze portfele z pewnością to odczują, w ostatecznym rozrachunku może to być krok w stronę bezpieczniejszych polskich dróg.