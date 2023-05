Chcecie do kogoś zadzwonić? Teraz najlepiej zrobić to przez WhatsApp

Meta nie przestaje rozwijać WhatsAppa

Firma Marka Zuckerberga cały czas rozwija WhatsAppa, dzięki czemu komunikator nabiera coraz więcej kolorów i przestaje wydawać się toporną aplikacją, która dawno temu miała swoją ostatnią aktualizację — bo chociaż komunikator nie może narzekać na brak użytkowników i małe zainteresowanie, to nie nadążał za konkurencją i pod względem dostępnych funkcji nie był najlepszym wyborem. To jednak cały czas się zmienia.

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Meta w krótkim czasie wprowadziła dwie kluczowe nowe funkcje. Chodzi o wyczekiwaną funkcję edytowania wiadomości oraz o wprowadzenie nicków i nazw użytkowników do komunikatora, co wpływa między innymi na dużo prostsze dodawanie znajomych. Jak widać, to nie koniec wielkich zmian w aplikacji.

WhatsApp pozwoli na udostępnianie ekranu. Komunikator dostosuje się do wideokonferencji?

Jak donosi WABetaInfo, Meta zaczęła niektórym użytkownikom wersji beta dawać dostęp do funkcji udostępniania ekranu podczas rozmów. WhatsApp zyska więc jedną z kluczowych funkcji takich komunikatorów jak Zoom czy Microsoft Teams, które wykorzystywane są głównie do wideokonferencji. Czy WhatsApp chce stać się dla nich konkurencją? Raczej nie — to kompletnie inna idea komunikatora — lecz wprowadzenie takiej opcji może zrobić trochę zamieszania.

Źródło: WABetaInfo

Warto jednak zaznaczyć, że — jak wynika ze źródła — WhatsApp będzie miał dostęp do wszystkich informacji widocznych na ekranie lub odtwarzanych z urządzenia podczas jego nagrywania lub przesyłania. Obejmuje to takie informacje, jak hasła, szczegóły płatności, zdjęcia, wiadomości i odtwarzany dźwięk. Należy więc uważać, co robi się podczas udostępniania ekranu. Cały proces wyjaśniający, jak można udostępniać ekran, możecie zobaczyć na zrzucie ekranu powyżej. Co sądzicie o tej nowości? Dajcie znać w komentarzach.

