Aplikacje komunikatorów wykorzystywane są do wielu kwestii. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności dziś nie tylko do kontaktu ze znajomymi, ale też do pracy, biznesu czy wszelkich innych aktywności. Posiadanie jednej aplikacji do tego wszystkiego jest niezwykle wygodne, jednak jeżeli korzystamy z tego samego konta do wszystkich czynności może powodować pewne problemy, przede wszystkim z tym, że można się zwyczajnie pomylić i wysłać wiadomość przeznaczoną dla grupy znajomych do grona pracowego.

Oczywiście, użytkownicy do tej pory użytkownicy mogli do obchodzić, klonując aplikację. Jednak korzystanie z kilku programów zdecydowanie nie jest tak wygodne, jak możliwość wyboru konta wewnątrz jednej aplikacji.

Na szczęście Whatsapp właśnie nadgania konkurencje - będzie można mieć kilka kont

Jak donosi AndroidCentral, w najnowszej wersji beta biznesowej wersji aplikacji na Androidzie (2.23.13.5) widać elementy tego, że funkcja wielu kont dla jednego użytkownika ma być wprowadzona. Takie funkcje od dłuższego czasu ma chociażby Facebook Messenger, czyli inny komunikator należący do Mety, co patrząc na to, że WhatsApp jest w ujęciu globalnym aplikacją znacznie popularniejszą, jest naprawdę dziwnym ruchem.

Kiedy więc możemy spodziewać się nowej funkcji w topowej aplikacji do wysyłania wiadomości, ale myślę, że już za co najwyżej kilka miesięcy użytkownicy będą mogli mieć po kilka kont w jednej aplikacji i płynnie przełączać się pomiędzy nimi.

Chcielibyście zobaczyć taką funkcję w WhatsAppie?

Źródło: Depositphotos