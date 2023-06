WhatsApp przestaje nieproszony "podsłuchiwać" użytkowników Androida

W końcu dobrnęliśmy do finału sprawy o której pisaliśmy na początku maja. Wspominaliśmy wówczas, że WhatsApp podsłuchuje kiedy niepowinien. Dla tych którzy nie pamietają o co chodzi, kilka słów przypomnienia:

Użytkownicy zaczęli skarżyć się na to, że WhatsApp korzysta z mikrofonu znacznie częściej, niż wymagałaby tego sytuacja. Nawet gdy nie uruchamiali aplikacji, ta chciała dostępu do jednego z najbardziej wrażliwych modułów w urządzeniu — mikrofonu. Co sygnalizowała to zielona kropka w systemie. Trwa to co najmniej kilku tygodni. A biorąc pod uwagę popularność platformy, raczej nikogo nie powinno dziwić że padło pytanie: o co chodzi?