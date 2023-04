Użytkownicy mogą wysyłać znikające wiadomości w WhatsApp po włączeniu funkcji znikających wiadomości. Po włączeniu tej funkcji nowe wiadomości wysyłane do czatu indywidualnego lub grupowego znikną po 7 dniach. Sposób obsługi wiadomości w czacie zależy od ostatnio wybranych ustawień. To ustawienie nie będzie miało wpływu na wiadomości wysłane lub otrzymane wcześniej w czacie. Każdy z użytkowników może włączyć lub wyłączyć funkcję znikających wiadomości w czacie indywidualnym. Tylko administratorzy grupy mogą włączyć lub wyłączyć funkcję znikających wiadomości w czacie grupowym.

- tak w listopadzie 2020 r. WhatsApp informował o wprowadzeniu funkcji do komunikatora, na którą czekali chyba wszyscy użytkownicy. Wygodne, szybkie i bezpieczne automatyczne usuwanie wiadomości - przynajmniej w teorii. Szybko okazało się, że rozwiązanie to nie spełnia wszystkich oczekiwań. Głównie za sprawą dziwnej implementacji - dotyczącej przede wszystkim wysyłanych w ten sposób multimediów. Rok później w komunikatorze rozszerzono ustawienia znikających wiadomość wprowadzające. Dzięki nim sami możemy decydować o tym, jak długo wiadomość ma pozostać w pamięci. Domyślnie ustawiona opcja sprawia, że wiadomości znikają, a my możemy wybierać spośród kilku czasów ich zachowania. Oprócz dostępnej już opcji 7 dni dodano dodatkowo: 24 godziny lub 90 dni. Wprowadzono też automatyczne znikanie multimediów po jednorazowym ich odtworzeniu.

Zachowaj w czacie. Nowa funkcja WhatsApp już dostępna

Teraz WhatsApp prezentuje nowość, dzięki której będzie można zapisać niektóre wiadomości na przyszłość - pod warunkiem, że korzystamy z funkcji znikających wiadomości jako ustawionych domyślnie:

Dzięki Znikającym wiadomościom konwersacje nie muszą zalegać u Ciebie bez końca – tak samo jak w przypadku rozmów twarzą w twarz. Ten dodatkowy poziom zabezpieczeń chroni wiadomości przed dostaniem się w niepowołane ręce. Jednak czasami zdarza się notatka głosowa lub ważna informacja, którą chcesz zachować.

- czytamy w oficjalnym stanowisku. O co chodzi w tej funkcji? Korzystając z funkcji znikających wiadomości w czatach WhatsApp, możemy teraz zachować wiadomości, aby nie zniknęły, o ile nie upłynął czas do ich zniknięcia. Po zachowaniu wiadomości będzie ona widoczna dla każdego uczestnika konwersacji i nie zniknie po wybranym czasie. Wszystkie zachowane wiadomości będą widoczne w folderze Zachowane wiadomości w ustawieniach czatu. Każdy uczestnik rozmowy może zachować wiadomość. W razie potrzeby administratorzy grupy mogą w jej ustawieniach ograniczyć to uprawnienie, przyznając je wyłącznie administratorom. Dodatkowo, jeśli ktoś zachowa wysłaną przez nas wiadomość, otrzymamy stosowne powiadomienie. Jako nadawca wiadomości mamy też kontrolę nad tym, kto może ją zachować. Jeśli cofniemy zachowanie wiadomości, nikt inny w czacie nie będzie mógł jej ponownie zachować.

Jak korzystać z funkcji Zachowaj w czacie?

WhatsApp podaje, że z funkcji "zachowaj na czacie" nie skorzystają wszyscy. Jest ona dostępna tylko w niektórych krajach i - standardowo - nie jest udostępniana wszystkim jednocześnie. A jej działanie jest bardzo proste i składa się z zaledwie dwóch kroków:

Kliknij lub przytrzymaj wiadomość, którą chcesz zachować, a następnie wybierz ikonę zakładki lub opcję Zachowaj

Aby wyświetlić zachowane wiadomości, kliknij informacje o czacie > Zachowane wiadomości

Od momentu zachowania wiadomości mamy ok. 30 dni na cofnięcie zapisania. By to zrobić wystarczy kliknąć lub przytrzymać wiadomość i wybrać opcję cofnięcia zachowania - można też to zrobić z poziomu ustawień czatu przechodząc do zakładki Zachowane wiadomości.