iPhone SE 3. generacji, iPad Air 5. generacji, stacjonarny komputer Mac Studio, 27-calowy monitor Studio Display. Zeszłotygodniowa, pierwsza w tym roku konferencja Apple nie przyniosła wielu niespodzianek - choć nowy komputer i monitor pojawiły się na niej dość niespodziewanie. Mimo wcześniejszych plotek, nikt się specjalnie nie spodziewał sprzętu, który z najmocniejszych układów M1 Max wyciągnie jeszcze więcej. Apple wpadło na pomysł połączenia dwóch procesorów wykorzystując autorską technologię UltraFusion i stworzyło M1 Ultra, który zawstydza swoimi osiągnięciami konkurencyjne rozwiązania.

iPhone 13 Pro w nowym kolorze

Przed nami kilka miesięcy ciszy. Choć mówi się, że w najbliższych tygodniach Apple może pokazać jeszcze kilka swoich nowych produktów. Najbliższe wydarzenie organizowane przez Amerykanów to WWDC. Konferencja, która skupia się na rozwiązaniach systemowych. To na niej zaprezentowany zostanie iOS 16, macOS 13 i inne. Na niej, według niektórych źródeł, również ma pojawić się kilka premier sprzętowych. Apple wciąż ma do pokazania odświeżonego MacBooka Air z układami M1 (lub lepszymi) oraz Mac mini. Możecie jednak zapomnieć o 27-calowym komputerze iMac. Apple całkowicie usunęło dotychczasowy model i wszystko wskazuje, że nie będzie jego nowej wersji bazującej na mniejszym 24-calowym bracie.

Apple w tym roku namiesza. Tylko dwa modele iPhone'a z lepszymi procesorami

Nie da się jednak ukryć, że najwięcej uwagi przykuwać będą telefony iPhone. A w tym roku Apple ma nieco namieszać w swojej ofercie. Jak informuje Ming-Chi Kuo, tylko dwa z czterech modeli iPhone'a 14 oferować będzie nowy układ A16 Bionic. Ten trafi wyłącznie do iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a 14 Pro Max. Pozostałe dwa modele - iPhone 14 i iPhone 14 Max mają wciąż działać pod kontrolą procesora Bionic A15. A to oznaczać będzie, że w tym roku, podstawowy iPhone oferować ma wydajność na poziomie zeszłorocznych modeli, jednak dzięki 6 GB pamięci RAM działać ma znacznie lepiej.

A jeśli już jesteśmy przy nazewnictwie. Jak możecie przeczytać powyżej, również w tym aspekcie ma się trochę zmienić. Apple ma całkowicie zrezygnować z modelu mini. W ofercie pozostanie więc podstawowy iPhone 14 z 6,1-calowym ekranem oraz jego większy brat - iPhone 14 Max z ekranem o przekątnej 6,7 cala. Dla osób, które szukają czegoś więcej, dostępny będzie iPhone 14 Pro (6,1 cala) oraz iPhone 14 Pro Max (6,7 cala). Oprócz lepszego procesora, od swoich "słabszych" modeli różnić się mają aparatami oraz rodzajem pamięci RAM (LPDDR5). Podejrzewam, że różnic może być nieco więcej i tylko w droższych wersjach dostępna będzie technologia ProMotion z odświeżaniem na poziomie 120 Hz.

iPhone 13 Pro Max

A jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się dopiero we wrześniu. Do tego czasu pojawią się jeszcze dziesiątki przecieków i plotek na temat nowych modeli. Jedne będą potwierdzać poprzednie, drugie wprowadzą jeszcze więcej zamieszania. Im bliżej premiery, tym o iPhonie 14 będzie coraz głośniej. Ten rok ma być tym, w którym Apple do swojej oferty wprowadzić ma nieco świeżości. Nie da się bowiem ukryć, że od kilku lat jesienne premiery iPhone'a nie robią już takiego wrażenia jak kiedyś. Choć telefony sprzedawać się będą doskonale, tak liczę, że 2022 r. przyniesie w konstrukcji urządzenie spore zmiany.