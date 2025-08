WhatsApp bierze się za oszustów. Oby skutecznie

WhatsApp przedstawia nowe narzędzia do walki z oszustami, którzy wykorzystują popularny komunikator do nielegalnych działań.

Najpopularniejszy komunikator wprowadza dodatkowe narzędzia, dzięki którym użytkownicy mają poczuć się bezpieczniej przed atakami oszustów posługujących się wyrafinowanymi sposobami na wyciągnięcie od nas danych, które przesyłamy w wiadomościach. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony cyberprzestępców, którzy wykorzystują komunikatory do przeprowadzania swoich nielegalnych działań, platforma uruchomiła nowe funkcje bezpieczeństwa, które pomagają użytkownikom lepiej chronić swoje dane i unikać pułapek.

Jedną z najważniejszych nowości jest tzw. „przegląd bezpieczeństwa”, który będzie wyświetlany dla nieznanych czatów grupowych. Gdy użytkownik zostanie dodany do grupy, której nie zna, WhatsApp wyświetli podstawowe informacje o grupie, jej organizatorach, uczestnikach, czy kiedy została utworzona oraz przedstawi praktyczne wskazówki, które pomagają ocenić, czy warto w niej pozostać. Funkcja ta umożliwia opuszczenie czatu bez konieczności jego przeglądania. Powiadomienia z tego typu rozmów będą automatycznie wyciszane, dopóki użytkownik nie zdecyduje, czy chce w niej uczestniczyć. To rozwiązanie ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z niechcianymi lub podejrzanymi grupami, które często są wykorzystywane przez oszustów.

WhatsApp walczy ze scamem. Oby skutecznie

Kolejną nowością są powiadomienia w indywidualnych wiadomościach. WhatsApp testuje funkcję, która ostrzega użytkowników, gdy otrzymują wiadomości od osób, które nie znajdują się w ich książce adresowej. Alerty umożliwią zdobycie dodatkowych informacji o rozmówcy. Ma to nam pozwolić podjąć świadomą decyzję o kontynuowaniu rozmowy. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej rozpoznać potencjalne oszustwa, takie jak wiadomości od nieznanych numerów żądających pieniędzy lub danych osobowych.

Jak informują twórcy komunikatora, tylko w pierwszej połowie 2025 roku platforma zablokowała ponad 6,8 miliona kont wykorzystywanych przez scammerów. Przykładem skutecznych działań jest współpraca WhatsApp, Meta i OpenAI, która pozwoliła udaremnić oszustwa, których centrum dowodzenia było w Kambodży. Oszuści wykorzystywali tam ChatGPT do wysyłania wiadomości tekstowych kierujących ofiary do innych komunikatorów, w tym Telegram. Tam prosili o polubienia filmików na TikToku, budując zaufanie, zanim zachęcali do wpłat w kryptowalutach. WhatsApp współpracuje z innymi firmami technologicznymi i organizacjami, aby skuteczniej zwalczać tego typu przestępstwa i zwiększać bezpieczeństwo użytkowników.