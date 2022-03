27-calowy monitor Studio Display do sprzedaży trafi 18 marca. Apple zaprezentowało go na pierwszej w tym roku konferencji "Peek Performance" wraz z iPhonem SE 3. generacji, iPadem Air 5. generacji i komputerem Mac Studio.

Wiosenna prezentacja Apple przyniosła wiele nowości - w tym nowy komputer Mac Studio oraz 27-calowy monitor Studio Display. Sprzęt oferuje m.in. rozdzielczość 5120 x 2880 pikseli przy 218 pikselach na cal, jasność na poziomie 600 nitów, możliwość wyświetlania miliarda kolorów oraz szeroką gamę kolorów (P3) oraz obsługę True Tone. Do tego kilka trybów referencyjnych:

Apple Display (P3 — 600 nitów)

HDTV (BT.709-BT.1886)

NTSC (BT.601 SMPTE-C)

PAL i SECAM (BT.601 EBU)

Kino cyfrowe (P3-DCI)

Kino cyfrowe (P3-D65)

Projektowanie i drukowanie (P3-D50)

Fotografia (P3-D65)

Internet / sieć WWW (sRGB)

Monitor wyposażono dodatkowo w kamerę 12 Mpix z obiektywem ultraszeroko­kątnym i polem widzenia 122° pozwalającym wykorzystać funkcję Centrum uwagi. Posiada system sześciu głośników przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling oferujący dźwięk przestrzenny Dolby Atmos oraz układ trzech mikrofonów klasy studyjnej. Do dyspozycji użytkownika oddano jeden port Thunderbolt 3 (USB‑C) oraz trzy porty USB‑C. Umożliwiają m.in. podłączanie urządzeń peryferyjnych lub zewnętrznych pamięci masowych.

Apple Studio Display. Monitor dla komputerów Mac

Nie da się ukryć, że Studio Display zaprojektowano z myślą o komputerach Mac. Jeśli zdecydujecie się na zakup tego monitora dla komputera z systemem Windows, warto mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie funkcje będą na nim dostępne. Nie zadziała tryb True Tone, który dostosowuje odcień i intensywność obrazu do światła w otoczeniu, dzięki czemu obrazy wyglądają bardziej naturalnie. O ile będzie można korzystać z kamery, głośników i mikrofonów, Studio Display podłączony do komputera z Windowsem nie pozwoli na korzystanie z funkcji Centrum uwagi i dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Odpowiada za nie wbudowany w monitor czip A13 Bionic, który do pełnego działania wymaga podłączonego, kompatybilnego sprzętu Apple.

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem monitora Studio Display do swojego komputera Mac, jednak zastanawiacie się, na którą podstawkę postawić - warto się na chwilę zatrzymać. Apple w oficjalnym sklepie oferuje do wyboru trzy warianty:

podstawka z regulacją pochylenia

podstawka z regulacją pochylenia i wysokości

uchwyt mocujący VESA

Warto przemyśleć zakup. Apple wpadło na pomysł, że podstawki i uchwyt mocujący w monitorze Studio Display są połączone z nim na stałe. Nie można ich wymieniać. Firma w swoim sklepie informuje by "przed zakupem zastanowić się nad swoimi potrzebami i oczekiwaniami dotyczącymi stanowiska pracy". Warto rozważyć zakup monitora z uchwytem VESA, który pozwoli na dokupienie kompatybilnej z nim podstawy lub uchwytu. Jeśli zdecydujecie się na którąś z podstawek, nie będzie później możliwości zmiany mocowania monitora.

Studio Display Pro. Jeszcze jeden monitor Apple?

Jednak to nie koniec informacji na temat monitora Studio Display. Już teraz pojawiają się sugestie, że Apple ma w zanadrzu jeszcze jeden model. Ten może być zaprezentowany najwcześniej w czerwcu. Mowa jest o tegorocznym WWDC (konferencji dla twórców oprogramowania i gier na urządzenia Apple). Analityk Ross Young z Display Supply Chain Consultants, który już wcześniej dzielił się swoimi, czasem celnymi, spostrzeżeniami na temat przyszłych produktów Apple. Tym razem Young, powołując się na własne źródła, podaje, że firma wciąż planuje wypuszczenie na rynek drugiego 27-calowego monitora Studio Display - tym razem z dopiskiem Pro.

Ten ma być wyposażony w ekran Mini-LED, oferować wyższą rozdzielczość i technologię ProMotion pozwalającą uzyskać odświeżanie na poziomie 120 Hz. Informacje te pokrywałyby się z wcześniejszymi doniesieniami, o których pisałem pod koniec ubiegłego roku. Wtedy pojawiły się przecieki, że Apple szykuje dwa nowe monitory. 24 i 27-calowe urządzenia miały różnić się wyglądem i wykorzystywanymi w nich technologiami. Na wtorkowej prezentacji pokazano wyłącznie 27-calowy model. A ten, nie dość, że nie posiada ekranu Mini-LED, nie ma również odświeżania na poziomie 120 Hz. Czy Apple rzeczywiście ma jeszcze w zanadrzu jeden monitor oferujący jeszcze lepszy ekran? Przekonamy się najwcześniej w czerwcu.

Apple Studio Display - 27-calowy monitor Apple do sprzedaży trafi 18 marca. Jego ceny, w zależności od konfiguracji, zaczynają się od 7999 zł.