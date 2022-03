iPad Air 5 oficjalnie zapowiedziany. Jest kilka niespodzianek!

Tak jak mówiły plotki, tak się stało - iPad Air 5 oficjalnie został zapowiedziany. Tablet od Apple będzie zawierał chip M1 - dokładnie ten, który znajduje się w iPadzie Pro. I jest to niewątpliwie świetna wiadomość.

Chip M1 oficjalnie w nowym iPadzie Air!

iPad Air 5 ma zaoferować do 60 procent wyższą wydajność niż A14 i dwukrotnie szybszą grafika niż A14. Taka jakość zapewni świetne doznania chociażby w grach wideo - co zostało udowodnione podczas konferencji, na przykładzie takich tytułów jak Genshin Impact czy Apex Legends.

Lepszy przedni aparat, ale bez Face ID

iPad Air 5 doczeka się również ulepszonego przedniego aparatu - 12 megapikseli, ultraszerokokątny z funkcją Center Stage, która pozwoli na utrzymanie użytkownika w kadrze. Chociaż do selfie aparat nada się dobrze, to niestety, nie odblokujemy iPada przy jego pomocy - zamiast Face ID, będzie Touch ID w przycisku Home. Najnowszy tablet od Apple zostanie wyposażony w wyświetlacz Liquid Retina, jednak bez ProMotion. Będzie za to 500 nitów i HDR.

Nowy iPad Air nadal będzie zawierał port USB-C, nie USB-C Thunderbolt. Mimo wszystko, firma z Cupertino zapewnia, że jest dwukrotnie szybszy. Podobnie jak nowy iPhone SE, iPad również będzie obsługiwał 5G, co jest w obecnych czasach zdecydowanie niezbędne do wygodnego użytkowania.

Nowa wersja iMovie i kompatybilność ze wszystkimi akcesoriami

Przy okazji iPada Air, zapowiedziano również nową wersję iMovie, która będzie zawierać nową funkcję scenorysów, ułatwiającą wspólne cięcie wideo. Odświeżone iMovie ma zadebiutować w przyszłym miesiącu. Nowy iPad nie doczeka się jednak Final Cut.

Nowy iPad Air będzie kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami, takimi jak Magic Keyboard, Smart Keyboard i Apple Pencil drugiej generacji. Co więcej, mnóstwo materiałów w 100% pochodzi z recyklingu, co jest niewątpliwie dobrą wiadomością.

iPad Air 5 - cena i data premiery

iPad Air będzie dostępny w wielu kolorach: różowy, fioletowy, niebieski, księżycowy, gwiezdna szarość. Nowy tablet od Apple zadebiutuje już 18 marca, lecz zamówienie przedpremierowe można składać już od tego piątku. Ceny to 3899 zł za 64 GB i 4699 zł za 256 GB.