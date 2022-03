Apple M1 Ultra - jeszcze mocniejszy procesor dla komputerów Mac

Apple M1 Ultra - dla najwydajniejszych Maków

Miał być całkiem nowy projekt, a mamy zwyczajne połączenie dwóch najmocniejszych układów - M1 Max. Apple zaczęło od tego, że zazwyczaj połączenie dwóch procesorów ma swoje minusy, począwszy od opóźnień w komunikacji, a na komplikacjach w obsłudze przez system kończąc. M1 Ultra korzysta z nowego interfejsu, który obecny był już w M1 Max, a który pozwala połączyć oba układy w jednym kawałku krzemu. Dzięki temu mamy dwukrotnie większą wydajność, zapewnianą przez interfejs o przepustowości 2,5 TB/s.

Apple M1 Ultra wyposażony jest w 20 rdzeni CPU, 16 z nich to te o dużej wydajności, a 4 zapewniają niskie zużycie energii. Jako, że jest to układ dedykowany komputerom stacjonarnym, to oszczędność energii nie jest aż tak istotna. Do dyspozycji mamy też GPU z 64 jednostkami obliczeniowymi co zapewnia niespotykaną dotychczas wydajność, tym bardziej, że do dyspozycji jest nawet 128 GB zunifikowanej pamięci o przepustowości 800 GB/s.

Apple chwali się, że wydajność nowego procesora oraz GPU przewyższa wszystko co jest obecnie dostępne na rynku. Nie mamy co prawda porównania do konkretnych modeli, ale można bezpiecznie założyć, że jeśli chodzi o układ o 16 rdzeniach, to jest to jeden z procesorów AMD Ryzen 9. M1 Ultra ma zapewnić podobną wydajność przy zapotrzebowaniu na energię mniejszym nawet o 100W. Jeszcze większe oszczędności procesor oferuje w kwestii wydajności GPU, która ma być porównywalna z innymi rozwiązaniami, przy znacznie mniejszym zużyciu energii.

Tak naprawdę Apple M1 Ultra to nic innego jak połączenie dwóch procesorów M1 Max. Składa się ze 114 miliardów tranzystorów i powstaje w fabrykach TMSC w litografii 5 nm. Podwojeniu uległo wszystko, liczba rdzeni CPU, GPU oraz ilość dostępnej pamięci, której może być nawet 128 GB. Jednocześnie to nadal układ bazujący na architekturze ARM, więc pozwalając znacząco ograniczyć zużycie energii. W połączeniu z aplikacjami zoptymalizowanymi pod nową architekturę, można oczekiwać, że będzie to z pewnością procesor wybierany przez wielu profesjonalistów.