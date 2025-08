Xbox odpala petardę. W sam raz na drugi miesiąc wakacji

Xbox Game Pass to bez wątpienia jeden z najbardziej opłacalnych abonamentów na rynku gier wideo. Dostępny w kilku wariantach, pozwala graczom Xbox i PC grać w najpopularniejsze tytuły, także first party, bez konieczności ich kupowania. I to nie tylko na konsoli, czy komputerze. Gry od wewnętrznych studiów Microsoftu, jak i te wydawane przez największe firmy na rynku dostępne są także w chmurze, co pozwala na uruchamianie ich na kompatybilnych telewizorach, smartfonach i tabletach.

Każdego miesiąca pojawia się przynajmniej kilka mocnych pozycji, także premierowych, które w tradycyjnej sprzedaży kosztują pełną cenę. W ramach abonamentu mamy dostęp do nich za ułamek tej ceny. W lipcu mieliśmy m.in. Little Nightmares II, Rise of the Tomb Raider, czy premierowe Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. A co Microsoft przygotował dla graczy w sierpniu?

Xbox Game Pass na początek sierpnia. W co zagracie?

Już dostępne

Rain World (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



6.08

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox Series X|S) teraz dostępne także w Game Pass Standard

Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox Series X|S) teraz dostępne także w Game Pass Standard

MechWarrior 5: Clans (Xbox Series X|S) teraz dostępne także w Game Pass Standard

Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X|S) teraz dostępne także w Game Pass Standard



7.08

Assassin’s Creed Mirage (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass



12.08

Aliens: Fireteam Elite (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



14.08

9 Kings (PC) – w ramach Game Preview Game Pass Ultimate PC Game Pass



Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.08