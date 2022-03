Oto nowy hit sprzedaży - Apple iPhone SE (2022)

Apple iPhone SE (2022) z modemem 5G

Pierwszy Apple iPhone SE pojawił się w sprzedaży w 2016 roku i cieszył się sporą popularnością. Na następcę musieliśmy czekać aż 4 lata, bo zadebiutował dopiero w 2020 roku. iPhone SE (2022) pojawia się na rynku natomiast po dwóch latach i można mieć nadzieję, że Apple ten skrócony cykl wydawniczy utrzyma w przyszłości. Nowy model to odpowiedź na oczekiwania operatorów, którzy promują teraz przede wszystkim telefony z obsługą łączności 5G, a poprzedni tani iPhone SE (2020) tego rozwiązania nie obsługuje. Najnowszy model zapowiada się zatem jako ogromny sukces komercyjny, spodziewana sprzedaż tylko w tym roku może przekroczyć 25 milionów sztuk.

Trudno się temu dziwić bo mamy tutaj do dyspozycji świetną specyfikację, począwszy od procesora Apple A15 Bionic, przez wyświetlacz Retina HD o przekątnej 4,7 cala, wsparcie dla łączności 5G (sub-6GHz), a na obsłudze TouchID kończąc. Apple zaoszczędziło przede wszystkim na pamięci (w standardzie tylko 64 GB, ale jest opcja 128 i 256 GB) oraz baterii, która będzie oferowała pewnie nieco krótszy czas pracy niż flagowe modele. Nie powinno to jednak przeszkadzać nikomu, kto jest w stanie pogodzić się też z nieco archaicznym wyglądem. Niestety iPhone SE (2022) nadal wygląda jak iPhone 6, który debiutował w 2014 roku. Wszystko jednak rekompensuje cena.

iPhone SE (2022) dostępny będzie w trzech kolorach - białym, czerwonym i czarnym. Obudowa wykonana jest z obu stron z odpornego na zarysowania szkła i jest odporna na zalanie i kurz. Z tyłu znajdziemy jeden aparat o rozdzielczości 12 Mpix, taki sam jak w iPhone 13 wspierany przez układ A15 Bionic. Apple chwali się również wykorzystaniem materiałów odzyskanych w wyniku recyklingu.

iPhone SE (2022) trafi do przedsprzedaży już w piątek, a dostawy do pierwszych klientów trafią 18 marca. Ceny zaczynają się od 429 USD za model 64 GB, czyli o 30 USD więcej niż za iPhone SE (2020) w dniu premiery. W Polsce za najtańszy model iPhone SE (2022) z pamięcią o pojemności 64 GB trzeba zapłacić 2299 zł, czyli o 100 zł więcej niż za poprzednika. Wersja 128 GB kosztuje 2549 zł, a za 256 GB trzeba zapłacić 3049 zł. Za iPhone 13 Mini ze 128 GB pamięci trzeba zapłacić 3599 zł, co oznacza, że oferta Apple jest praktycznie kompletna w przedziale od 2299 zł do 8199 zł ;-).