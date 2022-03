Oto nowy Mac Studio. Przełomowa wydajność zamknięta w minimalistycznej obudowie

Do tej pory w ofercie Apple brakowało komputera, który łączyłby w sobie wydajność Maca Pro z kompaktowymi rozmiarami Maca Mini. Gigant z Cupertino właśnie zaprezentował Mac Studio – maszynę, która pod względem osiągów bije na głowę wszystko, co Apple do tej pory stworzyło.

Mac Studio wydajnością zmiata z planszy

Mac Studio to stacjonarna maszyna, która sprawi, że zapomnisz o Macu Mini. Wydajnościowo miażdży wszystkie dostępne do tej pory komputery od Apple. Mac Studio jest o 80% szybszy niż 28-rdzeniowy Mac Pro. Sprzęt z pewnością przypadnie specjalistą od grafiki 3D i muzykom pracującym na wielu zakładkach i warstwach. Tak potężna wydajność wymaga odpowiedniego chłodzenia. Powietrze w Macu Studio zasysane jest u spodu urządzenia i przechodząc przez wewnętrzne komponenty wypuszczane górą.

Mac Studio wyposażony będzie w cztery porty Thunderbolt, dwa złącza USB typu A, HDMI, wejście Mini Jack oraz Ethernet. Dodatkowo z przodu urządzenia znajdzie się czytnik na karty SD. Dzięki temu do Maca Studio podłączymy aż 4 ekrany Pro Display XDR i jednocześnie telewizor 4k. Podstawowa wersja wyposażona będzie w czip M1 Max z 64GB pamięci RAM. Najmocniejszy wariant z M1 Ultra to aż 128GB RAMu. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że Mac Studio to potężne narzędzie pracy dla profesjonalistów. Nowy Mac Studio obsłuży także Wi-Fi 6 oraz Bluetooth w standardzie 5.0.

Wielka wydajność za jeszcze większe pieniądze

Polskie ceny Maca Studio rozpoczynają się od 10799 zł za podstawową wersję z M1 Max. Opcja z szalenie wydajnym M1 Ultra to koszt rzędu 20799 zł. Nie ma jednak wątpliwości, że nie jest to sprzęt dla przeciętnego użytkownika. Mac Studio to komputer, który znajdzie zastosowanie w profesjonalnych studiach filmowych i graficzny, a także wszędzie tam gdzie kompromisy nie wchodzą w grę.