Garmin ma nową, znakomitą, tarczę do zegarków. Użytkownicy zachwyceni!

W sklepie Garmin ConnectIQ zadebiutowała nowa, darmowa tarcza do zegarków Garmina - Segment34 MkII. Jest naprawdę dobra, od razu przypadła mi do gustu i jak się okazuje nie tylko mi.

Śledzę pojawiające się w Garmin ConnectIQ nowe tarcze od ponad roku i szczerze powiedziawszy, od tego czasu nie spotkałem się z tak udaną premierą.

Tarcza Segment34 MkII, autorstwa ludw (link do projektu na GitHub) trafiła do Garmin ConnectIQ 27 stycznia, i w dwa dni udało jej się zgromadzić ponad tysiąc pobrań i ponad 70 komentarzy w sklepie, a to nie wszystko - bo dzięki tym komentarzom odkryłem, że tarcza ta zaprezentowana została również użytkownikom serwisu Reddit.

Tu z kolei, mamy bilans ocen na plus na poziomie ponad tysiąca i prawie 300 komentarzy - w większości zachwyconych nową tarczą do swoich zegarków Garmin użytkowników.

Segment34 MkII - nowa tarcza do zegarków Garmina

Co w niej takiego niesamowitego i niespotykanego? Cóż, samo wyświetlanie najważniejszego elementu zegarka, czyli czas - odbywa się przy wykorzystaniu 34 segmentów, dzięki czemu jest on wyrazisty i czytelny, nawet w okularach. Zarówno, jeśli chodzi o normalny tryb, jak i AOD (Always On Display).

Wyświetlanie czasu, jak i parametrów zdrowotnych przypomina nieco tablice wyników w halach sportowych, co też dodaje tej tarczy uroku i sprawia, że ładnie prezentuje się na każdym z modeli zegarków Garmina.

Jakie to zegarki? Twórca wymienia kompatybilność swojej tarczy z następującymi modelami:

Approach® S70 (42mm) Forerunner® 955 Dual Power fēnix® 6 Approach® S70 (47mm) Forerunner® 965 fēnix® 6 Dual Power D2™ Air X10 Instinct® 3 – 45 mm, AMOLED fēnix® 6 Pro, fēnix® 6 Sapphire D2™ Mach 1 Instinct® 3 – 50 mm, AMOLED fēnix® 6 Pro Dual Power D2™ Mach 1 Pro MARQ® (Gen 2), MARQ® Carbon Collection, MARQ® Adventurer (Gen 2) - Damascus Steel Edition fēnix® 6 Pro Solar Darth Vader™ MARQ® Commander (Gen 2) – Carbon Edition fēnix® 6 Solar D2™ Mach 1 MARQ® (Gen 2) fēnix® 6X Pro, fēnix® 6X Sapphire, fēnix® 6X Pro Solar, tactix® Delta Sapphire, quatix® 6X Solar, tactix® Delta Solar, tactix® Delta Solar Ballistics D2™ Mach 1 Pro MARQ™ Aviator (Gen 2) fēnix® 7, quatix® 7, fēnix® 7– Sapphire Dual Power Edition Descent™ MK2, Descent™MK2i Mercedes-Benz Venu® 2 fēnix® 7 Pro, fēnix® 7 Pro – Solar Edition, fēnix® 7 Pro – Sapphire Solar Edition, fēnix® 7 Pro– Sapphire Dual Power Edition Darth Vader™ Mercedes-Benz Venu® 2S fēnix® 7X, fēnix® 7X - Solar Edition, fēnix® 7X– Sapphire Solar Edition, quatix® 7X – Solar Edition Descent™ MK3 - 43mm, Descent™ MK3i - 43mm Venu® fēnix® 7X Pro, fēnix® 7X Pro– Sapphire Solar Edition, fēnix® 7X Pro– Sapphire Dual Power Edition Descent™ MK3i - 51mm Venu® 2 fēnix® 8 AMOLED (43mm) Enduro™ 2 Venu® 2 Plus fēnix® 8 AMOLED (47mm/51mm) First Avenger Venu® 2S fēnix® 8 Solar (47mm), fēnix® 8 Dual Power (47mm) Forerunner® 165 Venu® 3 fēnix® 8 Solar (51mm), fēnix® 8 Dual Power (51mm) Forerunner® 165 Music Venu® 3S quatix® 6X, quatix® 6X Solar, quatix® 6X Dual Power Forerunner® 255 epix™ (Gen 2), quatix® 7 – Sapphire Edition tactix® 7, tactix® 7 – Pro Ballistics Edition, tactix® 7 – Pro Edition Forerunner® 255 Music epix™ Pro (42mm) tactix® 7 – AMOLED Edition Forerunner® 265 epix™ Pro (47mm), quatix® 7 Pro vívoactive® 4 Forerunner® 265S epix™ Pro (51mm) vívoactive® 5

To zupełnie nowa tarcza, oczywiście więc nie wszystko jest jeszcze dopięte na ostatni guzik. Użytkownicy Reddita obok swoich zachwytów nad wyglądem, wskazują na zbyt małą czcionkę i ikony w górnej oraz dolnej części tarczy, gdzie znajdują się odpowiednio godzina wschodu i zachodu słońca z fazą księżyca po środku oraz bateria.

Pojawiają się też komentarze, w których przewija się problem z wyświetlaniem AOD - to prawdopodobnie uzależnione jest od posiadanego modelu, w moim Venu 2 działa. Niemniej, twórca tarczy reaguje szybko, zauważyłem już trzy jej aktualizacje od debiutu, ze zgłoszonymi przez społeczność poprawkami.

Co jeszcze można wyświetlić na tej tarczy? Po obu stronach tarczy mamy graficzne wskaźniki poziomu stresu i Body Battery. Z kolei nad czasem opisowy stan pogody, temperaturę aktualną i odczuwalną oraz prędkość i kierunek wiatru.

Natomiast poniżej data z liczbą wiadomości (jeśli są) i parametry zdrowotne czy fitness jak czas do regeneracji, przebyty dystans, czas poszczególnych aktywności, czas do regeneracji, VO2 Max czy liczbowe dane odnoszące się do wspomnianego już stresu i Body Battery.

