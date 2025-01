Aplikacja EKG dostępna na kompatybilnych zegarkach Garmin umożliwia zarejestrowanie zapisu rytmu serca oraz sprawdzenie, czy występują objawy migotania przedsionków lub rytm zatokowy. Te dodatkowe, zaawansowane możliwości pozwalające monitorować stan zdrowie dostępne były do tej pory w wybranych regionach świata, w tym Azji, czy Stanach Zjednoczonych. Producent poinformował właśnie, że od dziś 15.01.2025 funkcja ta staje się też dostępna w Europie, w tym w Polsce.

Aplikacja EKG korzysta z czujników w kompatybilnym zegarku do rejestrowania sygnałów elektrycznych, które kontrolują bicie serca. Taki zapis nazywa się elektrokardiogramem, czyli EKG. Aplikacja EKG analizuje zapis, aby określić tętno i wykryć oznaki niemiarowej pracy zwanej migotaniem przedsionków. Migotanie przedsionków występuje, gdy górne i dolne jamy serca nie pracują w sposób zsynchronizowany. Po wykonaniu EKG aplikacja analizuje zapis, a następnie pokazuje jeden z kilku poniższych wyników. Uwaga: jeśli czujesz się źle lub doświadczasz jakichkolwiek niepokojących objawów, skontaktuj się z lekarzem bez względu na wynik uzyskany w aplikacji EKG.

– czytamy na oficjalnych stronach producenta. Na ten moment, w Polsce z aplikacji EKG mogą korzystać posiadacze tych modeli zegarków Garmin:

Enduro 3

Fenix 8

Venu 3

Venu 3S

EKG w zegarkach Garmin już dostępne w Europie. Z funkcji skorzystasz teraz w Polsce

Co ciekawe, zaglądając na strony pomocy technicznej Garmin, znajdziemy więcej modeli zegarków, które oferują możliwość rejestrowania EKG, jednak funkcja ta nie jest dostępna w krajach europejskich, w tym w Polsce. Chodzi tu na przykład o Garmin Fenix 7 Pro, Venu 2 Plus, czy epix Pro 2. generacji. Być może to kwestia czasu i w najbliższych dniach i tygodniach wsparcie dla tych modeli zostanie udostępnione. Szczegóły oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronach Garmin. Firma podkreśla, że funkcja EKG dostępna jest wyłącznie na wybranych zegarkach z pobraną najnowszą wersją oprogramowania zegarka, lecz nie jest dostępna we wszystkich regionach. Do korzystania z aplikacji do rejestrowania EKG potrzebna jest aplikacja Garmin Connect, którą można pobrać ze sklepu z aplikacjami na smartfonie.