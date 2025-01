Garmin jak co kwartał szykuje nową, dużą aktualizację swoich zegarków i komputerów rowerowych. Mamy już pierwsze przecieki, tego co ma się w niej znaleźć i niestety nie są to dobre wiadomości dla posiadaczy starszych modeli.

Wygląda na to, że Garmin powoli będzie odstawiał serię Fenix 7/Pro na boczny tor i mocniej skupiał się na rozwoju nowych modeli z Fenixem 8 na czele. Tak przynajmniej wynika z tabelki, która ma być rzekomo spisem nowych funkcji jakie pojawią się w pierwszym kwartale tego roku. Większość z nich trafi tylko na nowsze modele, choć Garmin nadal rozwija starsze urządzenia takie jak Forerunner 255 czy 955, które traktuje na równi z wersjami 265/965 wyposażonymi w ekran AMOLED. Co zatem otrzymamy w kolejnych miesiącach?

Body Battery TrueUp

Jedyna funkcja, która trafi na wszystkie wspomniane zegarki, to Body Battery TrueUp. Nie jest to jednak nic rewolucyjnego, bo Garmin po prostu w ten sposób będzie synchronizował wasz poziom Body Battery na wszystkich urządzeniach, z których korzystacie. Jeśli macie zatem kilka zegarków tego producenta, to nie będzie problemów z ich zmianą w ciągu dnia. Nie jest to jednak nic odkrywczego, bo zegarki sparowane z tym samym kontem w Garmin Connect od dawna już synchronizują takie podstawowe elementy jak chociażby przebyte kroki. Teraz będzie to dotyczyło również wskaźnika naszej "energii".

Poza tym w modelach Fenix 8/Enduro 3, serii Forerunner 165/255/265/955/965 oraz Venu 3/Vivoactive 5 pojawi się funkcja Passcode. To nic innego jak rozwiązanie, które ma chronić naszą prywatność. Jeśli zegarek wykryje, że zdjęliście go z ręki to przy próbie aktywacji zapyta o kod dostępu. Nie pozwoli na przeglądanie statystyk treningowych czy powiadomień jak do tej pory. Z jakiegoś względu funkcji tej nie będzie póki co w Fenixach 7 i pokrewnych. Do tej pory kod PIN w Garminach chronił tylko dostęp do płatności zbliżeniowych. Jak zegarek wróci na nadgarstek, to kod wystarczy podać tylko raz aby ponownie z niego w pełni korzystać (poza płatnościami).

W starszych Fenixach ma zostać natomiast poprawiona ocena treningów. Nie wiadomo jednak na czym miałaby ta zmiana polegać, ale jest ona już dostępna w serii 8. Amerykański producent ponownie zamierza poprawić też funkcję Garmin Coach, która od kilku miesięcy wspomaga w tworzeniu nie tylko treningów biegowych, ale również rowerowych oraz na siłowni. Tym razem w zegarkach Fenix 8/Enduro 3, Forerunner 255/265/955/965 oraz komputerach rowerowych z serii Edge w treningach biegowych/rowerowych pojawią się elementy siłowe. Tym samym zgodnie z najnowszymi trendami, Garmin wkomponuje w treningi biegowe/rowerowe ćwiczenia siłowe. Tego typu treningi mają na celu wzmacnianie konkretnych partii mięśni i poprawę ogólnej motoryki, a co za tym idzie wyników sportowych.

Zmian będzie zatem całkiem sporo, szkoda tylko, że klucz ich wprowadzania jest trochę niezrozumiały. Nie wiadomo też kiedy wszystkie te zmiany trafią do finalnego oprogramowania, większość z nich jest obecnie testowana w wersjach beta. Testy powinny się jednak zakończyć w tym kwartale.

