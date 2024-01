Tarcze z Always On Display (AOD) w zegarkach Garmina

Publikowałem już dla Was dwa zestawienia tarcz do zegarków Garmina,- to jak wyglądają na żywo po zainstalowaniu. Otrzymałem po nich kilka próśb o zdjęcia trybu Always On Display (AOD).

Rozumiem poniekąd skąd te prośby, bo co innego zrzuty w sklepie Garmin Connect, a co innego realny widok na zegarku. Pomijając już fakt, że nie wszyscy twórcy tarcz zamieszczają zrzuty z trybu Always On Display (AOD) i żeby je sprawdzić trzeba każdą taką tarczę najpierw zainstalować.

Nadmienię jednak, że osobiście nie polecam włączania w ogóle tego trybu osobom, którym zależy na jak najdłuższym czasie pracy, bez konieczności podłączania do ładowania zegarka. Z moich obserwacji i to przy różnych tarczach wynika, że włączony tryb Always On Display (AOD) potrafi zużywać 1% baterii na godzinę. To oznacza, że z tygodnia bez ładowania, robią się Wam trzy, góra cztery dni.

Jednak prośba, to prośba, poniżej znajdziecie zdjęcia główne tarcz oraz z włączonym trybem AOD. W większości są to tarcze, które już testowałem i dzieliłem się nimi z Wami w tych wpisach:

Pojawią się tu jednak też inne, nowe pozycje, które znalazłem w międzyczasie. W rzeczywistości tryb AOD we wszystkich tarczach jest nieco jaśniejszy, wynika to z tego, że działa on tylko w kontakcie z ciałem, więc w momencie robienia zdjęcia i po odsunięciu palca już się trochę obraz wygasza. Niemniej, najważniejsze jest tu to, jakie elementy czy dane pojawiają się w trybie AOD zapewniam, że w rzeczywistości wygląda to dużo lepiej.

MtBA - analogowa tarcza

Na początek moja ulubiona tarcza MtBA, w najprostszej konfiguracji i z wskazówkami w kolorze białym. W ustawieniach tarczy możecie zmienić wiodący kolor, który jednocześnie zmieni kolor ikon, jak i wskazówki minutowej - również w trybie AOD.



Enduro - cyfrowa tarcza

Tarcza Enduro, w której udało się ładnie wkomponować znaczną liczbę parametrów, w trybie AOD wyświetla centralnie tylko godzinę i datę.



Stone Stealth - cyfrowa tarcza

Przy tarczy Stone Stealth trudno będzie to pokazać, bo w trybie AOD wyświetlają się wszystkie dane z głównego widoku, jednak ledwo widoczne.



Terminus - cyfrowa tarcza

Nieco inaczej to rozwiązano w tarczy Terminus,- to tarcza z najładniejszą według mnie czcionką w sklepie Garmina. Tryb AOD wyświetla tu stan baterii, godzinę i datę, ale w ruchomej konfiguracji - co minutę pozycja zmienia się w cyklu góra, środek i dół.



Analog Weather - analogowa tarcza

Bardziej minimalistyczna od MtBA tarcza analogowa - Analog Weather, w trybie AOD przyciemnia jedynie widok, pozostawiając wszystkie elementy jak wskazówki tętno czy pogodę.



Presbyopia - cyfrowa tarcza bez okularów

Presbyopia to tarcza z dużymi i wyraźnymi elementami, która nie pojawiła się jeszcze w naszych zestawieniach. Polecam ją szczególnie osobom, które do czytania czy nawet obsługi smartfona potrzebują już zakładać okulary. Nawet przy +2, widać jej każdy element w miarę wyraźnie bez okularów. W trybie AOD wyświetlają się wszystkie dane, w przyciemnionym tle.



Teko - cyfrowa tarcza

Na koniec druga z nowych tarcz, które nie pojawiły się jeszcze w naszych zestawieniach - Teko. Jej twórcą jest ta sama osoba, która udostępniła tarczę Terminus, jednak tutaj w trybie AOD można "zatrzymać" kursowanie danych centralnie na środku tarczy.