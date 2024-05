Na mój apel z połowy kwietnia o przesłanie nam linków do swoich tarcz w sklepie Garmin IQ, odpowiedział tylko jeden polski twórca. Postanowiłem więc poszukać samemu i znalazłem autora jednej z najpopularniejszych tarcz do zegarków Garmina.

Zacznijmy jednak od twórcy, który sam się do nas zgłosił - karolmananan. Zanim pokażę jego tarczę, którą chciał się pochwalić Czytelnikom Antyweb, oddajmy mu głos:

Odpowiadając na apel z Twojego artykułu podsyłam swoją tarczę do zegarka Garmin: Clear & Powerful. Stosuje trochę inne podejście niż standardowe tarcze w tym:

uproszczony, lekki i prosty widok w trybie "odpoczynku" i bardziej wypasiony (z detalami), po wykonaniu gestu spojrzenia na zegarek - czyli godzę minimalistów z analitykami ;)

2 poziomy detali przełączające się po paru sekundach od aktywacji wersji wypasionej

pasek powiadomień (powyżej zegara) z dynamicznie pokazującymi się alertami

możliwość dostosowania w ustawieniach poziomów alertów (np. wiatr > x m/s, spadek ciśnienia, temperatura > x stopni, wysokie lub niskie tętno, pełnia księżyca itp.,

bardzo dużo opcji dostosowywania poprzez ustawienia w aplikacji Garmin IQ - plus część z tych ustawień można zmieniać również na samym zegarku (ale nie wszystkie)

Polecam spróbować i skrytykować :).

Krytykować oczywiście nie zamierzam, to kwestia gustu. Niemniej rzeczywiście to niezwykle prosta i czysta oraz przez to czytelna tarcza do Garmina, którą każdy może sobie według własnego uznania utrudnić i wypełnić innymi opcjami, korzystając z licznych ustawień - do tego ładnie opisanych w osobnym pliku.

Aktualnie tarcza ta ma na liczniku 332 305 pobrań oraz 901 opinii ze średnią gwiazdek - 4,7. Dodatkowo zapytałem autora dlaczego oferuje swoje tarcze za darmo i ile dobrowolnych wpłat wsparcia otrzymuje. W odpowiedzi wyjaśnił mi, iż woli aby służyły większej ilości osób, a statystycznie wpada mu jedna kawa na 1 tys. pobrań.

Inny polski twórca, którego sam znalazłem to TomekCz, który kieruje się podobnym podejściem, tworząc proste i przejrzyste tarcze, wszystkie również z wysokimi notami.

Najpopularniejszą w tym zestawie jest tarcza Simple TDB, którą pobrało już 1 833 478 osób, wystawiając 2286 opinii, ze średnią 4,7 gwiazdek.

Skoro już znalazłem tego twórcę, postanowiłem też się z nim skontaktować i zadać kilka pytań.

Grzegorz Ułan: Rozumiem, że tworzenie tarcz do zegarków Garmina, to raczej Twoje hobby w wolnym czasie i nie jest Twoje jedyne zajęcie, gdyż udostępniasz je wszystkie zupełnie za darmo. Zdradź nam proszę więc, czym się na co dzień zajmujesz?

Tomasz Czerniewski: Mogę jedynie zdradzić, że nie jestem programistą z zawodu.

Grzegorz Ułan: Kiedy dokładnie zacząłeś tworzyć tarcze do zegarków Garmina? Która z nich była pierwsza?

Tomasz Czerniewski: Tarcze zacząłem tworzyć około 5 i pół roku temu. Jakiś czas wcześniej otrzymałem w prezencie od siostry pierwszego Garmina. W tym czasie nie było dostępnych tak wielu tarcz do pobrania, a pomysł na stworzenie własnej tarczy wynikał z faktu, że nie mogłem znaleźć takiej, która przypadłaby mi do gustu.

Pierwszą tarczą, którą udostępniłem w sklepie Connect IQ była Simple TDB. Od pierwszych wersji do dnia dzisiejszego tarcza przeszła sporo zmian, większość z nich wprowadziłem na prośbę użytkowników.

Grzegorz Ułan: Wiem, że w opisie swoich tarcz w sklepie Garmin IQ zostawiasz linka do swojego konta PayPal dla dobrowolnego wsparcia od osób, które doceniają Twoją pracę. Powiesz nam, ile dajmy na to na tych 1,8 mln pobrań najpopularniejszej tarczy przypadało zdarzeń wsparcia? Mogą być same liczby, bez kwoty, chyba że to nie tajemnica :)

Tomasz Czerniewski: Niestety nie prowadzę statystyk wsparcia z podziałem na poszczególne tarcze. Z racji tego, że tarcza Simple TDB jest dostępna już 5 lat oraz że dostaję wsparcie też na rozwój innych tarczy, ciężko mi dokładnie policzyć ile zdarzeń wsparcia przypada na tę konkretną tarczę przez cały ten okres. Ponadto nie wszyscy użytkownicy wpisują, za którą tarczę przekazują wsparcie. Policzyłem natomiast wszystkie przypadki wsparcia od początku roku i odnotowałem ich równo 50. Kwoty zazwyczaj nie są wysokie i wynoszą około 3 euro.

Grzegorz Ułan: W poprzednim swoim wpisie o innym twórcy tarcz wyliczyłem, że na 349 827 pobrań jego tarcz, zapłaciło za nie 4 178 osób i zarobił on na nich od 1 grudnia 2023 roku 19 tysięcy dolarów. Mowa więc o nieco ponad 1% pobierających, którzy za nie zapłacili. Przy Twoich 1,8 mln, 1% to byłoby 18 tys. zł, zakładając tylko 1 zł za tarczę, a w przypadku 1 dolara (średnia za tarczę u tamtego twórcy to około 4 dolary) - 72 tys. zł.

Nigdy Cię nie korciło, żeby za funkcje premium pobierać choćby tego symbolicznego dolara?

Tomasz Czerniewski: Oczywiście, że korciło. Pracowałem nawet nad tarczą, która miała być płatna. Planuję wrócić do tego projektu w przyszłości. Chciałbym jednak zaznaczyć, że tworzenie tarcz na zegarki Garmin jest bardziej pasją i odskocznią od codzienności, a płatności za tarczę pozwoliłby na zakup zegarków do testów bez angażowania własnych środków.

Grzegorz Ułan: Rozumiem, to zdradź nam jeszcze czy te Twoje dotychczasowe osiem tarcz, powiększy się o nowe pozycje czy skupisz się tylko na udoskonalaniu już opublikowanych?

Tomasz Czerniewski: W tej chwili chciałbym skupić się na udoskonaleniu obecnych tarcz. Planuję, między innymi, dodać oczekiwane przez wielu użytkowników wsparcie dla funkcji dotykowych. W przyszłości, tak jak wspomniałem wcześniej, może pojawić się płatna tarcza. Ponadto mam kilka pomysłów na tarcze, jednakże nie wiem czy uda mi się znaleźć chwilę na ich realizację w najbliższym czasie.

Grzegorz Ułan: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w tym i innych Twoich projektach.

–

