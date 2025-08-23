Nie przegap tej okazji. Darmowe gry to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu

Co w tym tygodniu przygotował dla graczy sklep Epic Games Store? To dwa tytuły od niezależnych twórców, które zasługują na uwagę!

Epic Games Store od lat konsekwentnie oferuje graczom darmowe gry, tworząc w ten sposób własną, rozpoznawalną tradycję. Wśród bezpłatnie udostępnianych tytułów pojawiają się zarówno duże produkcje znanych firm wydawniczych, jak i projekty niezależnych twórców, którzy dzięki temu mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Co tydzień w ofercie pojawia się nowa gra, a rok 2025 przyniósł już wiele ciekawych propozycji wartych uwagi lub włączenia do swojej wirtualnej kolekcji.

Po intensywnych miesiącach pełnych ciekawych i wciągających gier mieliśmy zwolnienie tempa. Do czasu udostępnienia Cywilizacji VI z wszystkimi dodatkami, która z pewnością przyciągnęła do sklepu tysiące graczy szukających rozbudowanych strategii czasu rzeczywistego. Kilka tygodni temu mieliśmy perełkę z Polski – 112 Operator to produkcja warszawskiego studia Jutsu Games wydana w 2020 r. To gra o zarządzaniu służbami ratunkowymi, w gracze mogą prowadzić rozgrywkę na mapie dowolnego dowolnego miasta na świecie. Choć nie jest to bezpośrednia kontynuacja 911 Operator, można mówić o duchym następcy z jeszcze większą liczbą funkcji i rozwiązań oraz zagrożeń, z którymi trzeba się mierzyć.

Epic Games z darmowymi grami. Co w tym tygodniu?

A co w tym tygodniu? Epic Games kontynuuje cykl rozdawania tytułów od mniejszych twórców i wydawców chcąc dotrzeć do nowego odbiorcy. To doskonały moment, by poznać niezależne produkcje, które może nie mają gigantycznego budżetu, ale uroku im nie brakuje. A takie z pewnością jest Kamaeru od studia Humble Reeds. Gra przypadnie do gustu fanom gadów i płazów oraz dbania o naturę. To relaksujący symulator farmy skupiony na gromadzeniu i opiece nad żabami, uprawie roślin oraz ochronie środowiska. Wcielamy się w życzliwą osobę, która wspiera dawnego znajomego w odbudowie bagien, przekształcając je w przyjazne schronienie dla sympatycznych płazów. Dzięki wsparciu grupy napotkanych bohaterów rozwijamy schronisko i odbudowujemy azyl dla zagrożonych gatunków. W grze czeka 500 różnych żab i tylko od nas zależy odkrycie tajników przyciągania nowych, uroczych okazów.

Dla tych, którzy nie są fanami żab, Epic Games przygotował inną, równie uroczą propozycję – Strange Horticulture. Toprzygodowa gra logiczna nasycona mistycyzmem, gdzie zarządzamy własną kwiaciarnią pełną egzotycznych okazów. Na graczy czeka masa gatunków do odkrycia i ich klasyfikacji. Będziemy wykorzystywać niezwykłe moce roślin, aby kształtować bieg wydarzeń i rozwikłać złowrogie tajemnice Undermere. To dylliczne miasteczko wciśnięte między gęste knieje pełne czarodziejek a postrzępione grzbiety gór. Do naszej kwiaciarni zaglądają rozmaici goście, przez których wplątani jesteśmy w intrygę, którą musimy rozwiązać. Jednak prowadzenie biznesu to dopiero początek, bo wyruszymy poza jego mury, by zdobyć nowe gatunki roślin. Trzeba jednak uważać, gdyż ciemne lasy kryją zagrożenia dla zwykłego poszukiwacza flory.

Obie gry dostępne są za darmo do najbliższego czwartku, 28 sierpnia do godziny 17:00. Wtedy udostępnione zostaną kolejne gry. A bedą to Machinarium oraz Make Way, o których więcej napiszę za tydzień!