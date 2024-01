Najlepsze tarcze do zegarków Garmin 2024 - cyfrowe i analogowe

Kilka miesięcy temu dzieliłem się z Wami swoją pierwszą listą najlepszych tarcz do zegarków Garmina. Od tego czasu przetestowałem zestaw nowych tarcz, o to mój wybór na 2024 rok.

Subiektywnie rzecz ujmując, nadal najlepszą tarczą jest MtbA, której używam na co dzień od samego początku, jej opis znajdziecie pod tym linkiem: MtbA - najlepsza tarcza do zegarka Garmin.

Niemniej, co jakiś czas nadal przeszukuje zasoby Garmin ConnectIQ i testuje nowe pozycje, pojawiające się w sklepie Garmina. Od czasu pierwszego zestawienia tarcz, kupiłem dwie nowe tarcze cyfrowe, trzecia cyfrowa w tym zestawieniu jest darmowa, na liście pojawiła się też jedna analogowa tarcza dla osób, które cenią minimalizm na tarczy swojego smartwatcha.

Stone Stealth - cyfrowa tarcza do Garmina

Na pierwszy ogień idzie tarcza Stone Stealth, która powinna przypaść do gustu fanom typowo cyfrowej czcionki, znanej z elektronicznych zegarków. Z wartych uwagi funkcji mogę tu wymienić automatyczny tryb zmiany wybranego koloru, w zależności od pory dnia.



W ustawieniach tarczy możemy również zdefiniować wyświetlanie chyba wszystkich parametrów, do tego mamy tu opcję określenia czasu w sekundach przez ile poszczególne pozycje mają się wyświetlać. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, wskazujemy jedną z nich do stałego wyświetlania, już bez zmian na kolejne.



Przy obramowaniu tarczy można też zdefiniować wypełnianie się okręgu wraz z postępami w wybranej aktywności.

Bravo - cyfrowa tarcza do Garmina

W tarczy Bravo spodobał mi się układ pól danych i sposób ich wyświetlania. Można na przykład zdefiniować inny kolor tła pod wybrane parametry na samym dole ekranu. To też jedyna tarcza jaką znalazłem, która ma opcję wyświetlania aktualnej jakości powietrza w naszej okolicy - AQI (Air Quality Index).



Jedyne co mi przeszkadzało w tej tarczy to czcionka. Na szczęście twórca tarczy zgodził się na moją prośbę dodać do niej czcionkę z innej swojej pozycji - Terminus, która to z kolei szalenie mi się spodobała.



Po jej dodaniu, tarcza wygląda jak poniżej na obrazku.



Protomolecule - cyfrowa tarcza do Garmina

Tarcza Protomolecule powinna spodobać się osobom, które potrzebują już okularów do czytania. Duża, wyraźna i przyjemna dla oka czcionka godzinowa, do tego kolorowe okręgi odpowiedzialne za postępy wybranych aktywności czy zużycia baterii, pozwoli bez sięgania po okulary z łatwością odczytać najważniejsze parametry, a w szczególności godzinę.



Można tu w ustawieniach określić czy i w ogóle mają się wyświetlać te kręgi, można też wybrać jeden główny, ale też i powyłączać wszystkie dane, pozostawiając na ekranie tylko godzinę i datę, czyniąc swoją tarczę najbardziej minimalistyczną z możliwych.



Analog Weather - analogowa tarcz do Garmina

Na koniec pozycja dla fanów minimalistycznych tarcz, ale w wersji analogowej - Analog Weather.



W ustawieniach tej tarczy znajdziecie jedynie zmianę trybu ciemnego na jasny, a na tarczy wyświetla się nam jedynie aktualna pogoda, jej opis oraz tętno. Nie można tych parametrów wyłączyć, ani zmienić. Jeśli Wam na tym zależy, możecie sięgnąć po płatną wersję - Analog Weather Pro.