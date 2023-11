Najlepsze tarcze do zegarków Garmin - obiektywny wybór

Artykuł o najlepszej według mnie tarczy do zegarka Garmin znajdziecie pod tym linkiem: MtbA - najlepsza tarcza do zegarka Garmin. W drodze do mojego odkrycia przetestowałem jednak dużo więcej tarcz, i to na tej podstawie powstało poniższe zestawienie.

Podzieliłem je na pięć kategorii - tarcza cyfrowa (pionowa i pozioma), analogowa, tematyczna i minimalistyczna. Będą to najlepsze tarcze w tych kategoriach - dwie płatne i trzy bezpłatne.

Czy warto zapłacić za tarczę do zegarka Garmin?

Wspomnę tu od razu, iż za każdą tarczę, która się Wam spodoba warto zapłacić, by docenić twórcę i wesprzeć jej dalszy rozwój. Nie są one drogie, a niektórzy twórcy narzekają, iż w przypadku darmowych wersji, nikt nie decyduje się na takowe wsparcie.

Pod jedną z tarcz (nie ma jej w tym zestawieniu) trafiłem na komunikat twórcy, iż z uwagi na to, że niektórzy użytkownicy gotowi są wydać 500 euro na zegarek Garmina, a nie raczą wydać 3,5 euro na tarczę do niego, którą pobrali (otrzymał darowiznę w wysokości jedynie 20 euro przy 10 000 pobrań), zdecydował się, że jego tarcza będzie na zawsze darmowa, ale tylko na ustawieniach domyślnych. Za możliwość dokonywania zmian w jej ustawieniach trzeba wykupić licencję.

Cyfrowa tarcza do zegarka Garmin - pozioma

W kategorii poziomych tarcz cyfrowych wybrałem tarczę Enduro. To akurat płatna tarcza i kosztuje 1,99 dolarów.



Wygląda świetnie, zarówno jeśli chodzi o dobranie czcionki, jak i ikon obrazujących poszczególne parametry. W ustawieniach możemy dość szeroko dostosować wyświetlane dane, ustawić własny napis główny czy wybrać jasny motyw, który automatycznie się włącza po zachodzie słońca. Wygląda to tak:



Oczywiście o wschodzie słońca, automatycznie wraca do trybu ciemnego.

Cyfrowa tarcza do zegarka Garmin - pionowa

W przypadku pionowego wyświetlania godziny wybór padł na tarczę YA-WatchFace z dwóch powodów. Po pierwsze za doskonałe wykorzystanie powierzchni i mnogość danych przy zachowaniu czytelności głównej funkcji, czyli godziny.



Drugi powód, to fakt, że to jedyna tarcza, która pogodę wyświetla z danych Apple (AppleWebkit), czyli będziecie mieli takie same dane jak na iPhone. W mojej ocenie są dokładniejsze niż pogoda Garmina czy OpenWeather.

Analogowa tarcza do zegarka Garmin

Przy analogowej tarczy miałem problem, bo subiektywnie podoba mi się wspomniana MtbA, ale do zestawienia wybrałem The Tempo.



Dla miłośników analogowych tarcz ważna jest estetyka, czego tej nie można odmówić, do tego ma spore możliwości konfiguracji wyświetlania danych.



Jednym kliknięciem możemy wyłączyć dane zdrowotne i zostawić tylko wskazówki i datę lub same wskazówki. To druga płatna tarcza, kosztuje 2.65 dolary.

Tematyczna tarcza do zegarka Garmin

Wielbicielom okazjonalnych czy tematycznych tarcz, zwłaszcza fanom Fallouta dedykuje tarczę Nova: Pip-Boy.



Jej twórca udostępnia dwie wersje, podlinkowana - z możliwością konfiguracji wyświetlanych danych i druga - z animowaną postacią z domyślnymi danymi (znajdziecie ją w opisie tej tarczy w IQ Garmin)

Minimalistyczne tarcze do zegarków Garmin

Wyjątkowo w tej kategorii wybrałem dwie pozycje. Pierwsza to ASAP Digi za możliwości konfiguracyjne i szybkość dostosowania tarczy do wyświetlania minimalnych danych.



Druga to SHN SNO, za dwie opcje ustawień minimalistycznych przy cyfrowej godzinie w pionie i w poziomie oraz za niespotykaną możliwość wyświetlania godziny w przekreślonej wersji - wygląda to jak radiobudziki w starych amerykańskich filmach.



Na start wygląda to może niezbyt minimalistycznie, ale w kilka minut możecie to zmienić w ustawieniach, na przykład tak:



Akurat ta ostatnia tarcza będzie też płatna, ale dopiero od 15 listopada. Możecie więc ją do tego czasu przetestować i zadecydować czy warto będzie za nią zapłacić po tym terminie.