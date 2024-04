Najlepsze tarcze do zegarków Garmin - ile można na nich zarobić?

To już piąta część naszego cyklu o tarczach do zegarków Garmina. Tym razem będzie to nieco inna jego odsłona, przyjrzymy się tarczom jednego twórcy, który w zaledwie kilka miesięcy zarobił na nich kilkanaście tysięcy dolarów.

Pod poprzednimi wpisami o tarczach Garmina, przewijały się często komentarze, że to nic wielkiego, że taką tarczę można zrobić samemu.

Więc, jeśli mamy tu taką osobę, która potrafi zrobić taką, która w kilka miesięcy stanie się jedną z najpopularniejszych w sklepie Garmin IQ, to zachęcam, dlaczego miałby na tym nie zarobić dodatkowo. Ile dokładnie? O tym za chwilę.

Wszystkie poprzednie teksty z cyklu najlepszych tarcz do zegarków Garmin, znajdziecie pod tymi linkami:

Bohaterem dzisiejszego tekstu będzie twórca finkr, który zaczął swoją karierę w Garmin IQ już w 2018 roku, wypuszczając na zegarki Garmina darmową aplikację Notes. Kolejną jego produkcją była pierwsza tarcza do zegarków Garmina - Terminus w 2019 roku.

Trafiłem na nią i w ogóle na tego developera gdzieś w listopadzie 2023 roku, przy okazji kolejnej jej aktualizacji. Moją uwagę w sklepie przykuła szczególnie czcionka w tej tarczy, niespotykana w innych dostępnych pozycjach.

Była to pierwsza i zarazem ostatnia darmowa tarcza tego twórcy, prawdopodobnie w tym momencie poczuł on, że można na tym dobrze zarobić i kolejne tarcze były już płatne. Przy czym zaznaczam, iż można z nich korzystać za darmo, tylko niektóre funkcje odblokowywane są w wersjach PRO.

Tak mi się spodobała czcionka w Terminusie, iż napisałem do twórcy z prośbą o zrobienie takiej samej, ale z poziomym wyświetlaniem czasu, który bardziej preferuję. Zrobił tarczę Bravo - 1 grudnia 2023, ale z inną czcionką. Postanowiłem ponownie napisać, by dodał taką samą czcionkę jak w tarczy Terminu i od razu kupuję.

Dodał i to była pierwsza tarcza, którą u niego kupiłem. W sumie wydałem już u tego twórcy gdzieś około 10 dolarów, bo każda kolejna jego produkcja była jeszcze lepsza. Więcej danych, wyświetlanych parametrów czy wykresów sprawiły, iż licznik pobieranych danych w jego tarczach z kilku tysięcy urósł w kilka miesięcy w dziesiątki czy w najpopularniejszej tarczy - w setki tysięcy pobrań.

Jaka jest ta najpopularniejsza? To właśnie następna w kolejności z wypuszczonych tarcz Teko - 15 grudnia 2023 roku, a więc zaledwie pięć miesięcy temu. Na dziś znajduje się już na pierwszej pozycji w jednej z głównych sekcji sklepu Garmin IQ. Tarcza ta pobrana została już ponad 260 tys. razy, zebrała ponad tysiąc opinii ze średnią 4,8 gwiazdek.

Ile można zarobić na tarczach do zegarków Garmin

I tu dochodzimy do tytułowych zarobków. Oczywiście nie wszystkie z tych 260 tys. pobrań oznaczają płatność. Z moich obserwacji wynika, iż 10% pobierających u tego twórcy opłaca wersję premium. Jak to się więc przekłada na te zarobki? Tu mogę powiedzieć, ile można zarobić minimalnie, bo płatności zbierane są poprzez serwis Ko-fi, gdzie twórcy podają cenę od, a kupujący mogą przelewać większe kwoty.

Teko (data wydania 15 grudnia 2023) - 263 458 pobrań, płatna wersja minimum 5 dolarów, kupionych 2 824. Razem 14 120 dolarów.

Futura (data wydania 14 lutego 2024) - 72 126 pobrań, płatna wersja minimum 4 dolary, kupionych 794. Razem 3 176 dolarów.

Tox (data wydania 19 stycznia 2024) - 8 581 pobrań, płatna wersja minimum 3 dolary, kupionych 494. razem 1 482 dolary.

Zestaw Nova/Bravo (data wydania: 15 marca 2024/1 grudnia 2023) - 3 175/2 487 pobrań, płatna wersja 3 dolary, kupionych 66. Razem 198 dolarów.

Tak więc łącznie na tych tarczach od 1 grudnia 2023 roku, twórca ten zarobił minimum 19 tysięcy dolarów, czyli około 77 tysięcy złotych.

Czy wystarczy stworzyć taką jedną tarczę, wrzucić ją do sklepu Garmin IQ i liczyć kasę? Nie sądzę, jak wspominałem obserwuję tego twórcę od listopada. Nie dość, że aktywnie utrzymuje on kontakt z kupującymi i reaguje na ich prośby czy sugestie, to otwarcie i intensywnie komunikuje się z nimi poprzez serwis Ko-fi, gdzie nie tylko wrzuca nowe tarcze do zakupu, ale i dzieli się poradnikami czy zdjęciami tarcz, nad którymi aktualnie pracuje w regularnie udostępnianych postach - z pewnością umie w SM.

Kupujący coraz częściej reagują też na taką aktywność zwłaszcza, że tym kanałem dowiadują się pierwsi o nowościach, o które zresztą sami proszą. Jednym z efektów takich próśb, było udostępnienie ostatnio za darmo osobom, które zakupiły tarczę Teko, podobnej wersji z większą czcionką - Teko Big, wydanej 2 kwietnia 2024.

Tak więc zachęcam osoby, które się znają na tworzeniu tarcz,- że tak powiem 100k zł drogą nie chodzi, do spróbowania swoich sił. Warto też skorzystać z doświadczenia i obranej taktyki w dystrybucji takich tarcz twórcy opisanego powyżej.

Dodatkowo mogą polecić częste aktualizacje, choćby z nieistotną zmianą, zawsze takie tarcze później pojawiają się na szczycie ostatnio zaktualizowanych tarcz w sklepie Garmin IQ - ja tak często trafiam na ciekawe pozycje.

Jeśli się zdecydujecie na stworzenie własnych tarcz i podzielenie się nimi z Czytelnikami Antyweb, skontaktujcie się ze mną na mój adres e-mail (moje imię i nazwisko na Gmail). Z chwilą, gdy zbiorę kilka Waszych propozycji, opiszę je w osobnym tekście. Mam nadzieję, że już w szóstej części naszego cyklu najlepszych tarcz do zegarków Garmin, tym razem od polskich twórców.