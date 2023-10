MtbA - najlepsza tarcza do zegarka Garmin

Spośród analogowych tarcz, żadna ze znalezionych nie była dla mnie odpowiednia, były zwyczajnie brzydkie lub przeładowane w tle danymi czy wykresami, przebijając się przy tym na pierwszy plan, na którym powinny być cyfrowe wskazówki.

Ostatecznie zainstalowałem kilka tarcz cyfrowych, które zmieniałem co kilka dni, nie ustając jednocześnie w poszukiwaniach analogowej wersji, która przypadłaby mi do gustu. W końcu ją znalazłem, i co ciekawe nie w sklepie Garmin ConnectIQ, gdzie o dziwo nie jest w żadnym TOP, trafiłem na nią w Google - też gdzieś daleko.



Mowa o MoveToBeActive (MtbA), która to od momentu zainstalowania, została na stałe na moim zegarku. Już nie zmieniam, nie szukam,- jest dla mnie idealna. Co pierwsze mnie w niej zaskoczyło to fakt, że jest w pełni i wyłącznie konfigurowalna z poziomu zegarka. Po zainstalowaniu tej tarczy, miałem wręcz wątpliwości czy się to udało, bo nie pojawił się przycisk ustawień w aplikacji mobilnej. Tak, wiem - trzeba czytać opisy.

Drugie, co mi chyba najbardziej przypadło do gustu, to pomysł na wykorzystanie przestrzeni. Wiele tarcz niepotrzebnie mnoży dostępne ikony czy paski postępu. W tarczy MtbA maksymalnie wykorzystano do tego motywy kolorystyczne.



O co dokładnie chodzi? Otóż na przykład w miejsce pokazania ikony wykonanych kroków, do tego ich liczby czy nawet dodatkowo brakującej liczby do celu, a także w miejsce paska postępu, w tarczy tej zastosowano jedną ikonę, która zmienia swój kolor z szarego na wiodący, w momencie dobicia do celu.

W ten sposób w miejsce kilku danych czy pasków postępu, mamy w zasadzie zajęte jedno miejsce na tarczy dla danej aktywności. Docenią to też osoby, które potrzebują już okularów do czytania,- nie dostrzegą oni bez nich liczby zrobionych kroków, ale już zmianę koloru danej ikony owszem.

Co mamy w środku? Przede wszystkim, tarcza MtbA kompatybilna jest z następującymi modelami zegarków Garmin:

Po jej zainstalowaniu w opcjach tarczy możemy zmienić praktycznie wszystko, począwszy od zmiany wiodącego koloru, po wyświetlane w tle dane czy grubość wskazówek. Pominięto tu sekundowe wskazówki dla oszczędności baterii, można w to miejsce włączyć cyfrowy sekundnik.



Jeśli chodzi o same funkcje, można włączyć lub wyłączyć tu wyświetlanie daty, logo Garmina, stan pogody czy lokalizację źródła danych pogodowych. W temacie kolorystyki, warto wspomnieć, iż wskaźnik Bluetooth jako połączony jest w kolorze niebieskim, bez opcji zmiany na wiodący kolor, jedynie rozłączony zmienia kolor na szary.

Niezależny jest też wskaźnik baterii - zmienia kolor na czerwony, gdy poziom baterii spadnie poniżej 20%, na żółty od 21 do 40% i zielony powyżej 40%. Podobnie działa wskaźnik temperatury, który zmienia się na kolor niebieski przy pokazywaniu minimalnej temperatury w danym dniu lub na pomarańczowy, gdy jest to maksymalna temperatura.



W przypadku pól danych, tak samo działa to w przypadku danych tętna, którego ikona zmienia się w zależności od osiągnięcia jednego z siedmiu stref tętna. Dla przykładu: odpoczynek/lekkie obciążenie - szary, umiarkowany wysiłek - niebieski czy duży wysiłek - jasnoczerwony. Podobnie w przypadku natlenienia krwi: zdrowy - zielony, normalny - niebieski czy niski - żółty.



Pozostałe wskaźniki czy pola danych zmieniają kolor na wiodący, ustawiony w opcjach tarczy. Jakie to pola? Między innymi kroki, spalone kalorie, pokonane piętra, niektóre inne dane pogodowe, VO2 Max dla biegania i jazdy na rowerze, poziom stresu, częstotliwość oddechów, minuty intensywnej aktywności czy pokonany dystans. Oczywiście, można te pola danych wyłączyć i zostawić sobie same wskazówki.

Twórca tarczy MoveToBeActive regularnie ją aktualizuje, a na przyszły rok planuje dodanie opcji wyborów motywów tarczy - ciemne i jasne. Tarczę pobierzecie z ConnectIQ pod tym adresem, a co ważne jeszcze,- jest ona darmowa, nie trzeba później za nią płacić gdzieś w zewnętrznych serwisach.