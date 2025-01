Poważna awaria Garmina. Sprawdź, czy dotyczy Twojego modelu

Redditowy wątek poświęcony Garminom zapłonął – ponad 200 komentarzy skonfundowanych użytkowników, potwierdzonych licznymi wpisami w mediach społecznościowych. Co się dzieje? Cóż, wygląda na to, że Garmin boryka się z poważną awarią oprogramowania, wpływająca na działanie licznych modeli.

Doniesienia o awarii zegarków Garmina płyną z całego świata. Spora część z nich została zebrana w tym wątku na Reddicie, gdzie użytkownicy zgłaszają serię nietypowych problemów, a łączy je jeden wspólny mianownik – niebieski trójkąt. Wygląda na to, że różne modele Garmina zawieszają się podczas uruchamiania aktywności GPS, inne już na ekranie startowym.

Źródło: Reddit

Użytkownicy popularnych zegarków sportowych donoszą o indywidualnych próbach radzenia sobie z problemem, przywracając urządzenie do ustawień fabrycznych, ale ta metoda nie u wszystkich się sprawdza – co gorsza, w niektórych przypadkach urządzenia zaczynają resetować się w nieskończoność. W obszernym wpisie na TechRadar wspomniano też o zegarkach, które udało się przywrócić do normalnego funkcjonowania, ale występują w nich problemy z ponownym połączeniem ze smartfonem lub komputerem, które w ogóle nie widzą urządzenia.

Wszystko wskazuje więc na to, że reakcja na błąd w oprogramowaniu może być inna w zależności od modelu zegarka. Na ten moment wyróżniono następujące Garminy, które borykają się z problemami:

Garmin Epix Pro (Gen 2)

Garmin Fenix 8

Garmin Fenix 7

Garmin Forerunner 165

Garmin Forerunner 255

Garmin Forerunner 265

Garmin Forerunner 955

Garmin Forerunner 965

Garmin Vivoactive 5

Garmin Venu 3

Garmin Venu 2

Garmin Lily 2

Garmin Lily 2 Active

Nie ma też jednej skutecznej rady, która pozwoliłaby uniknąć samoczynnego resetowania zegarka. Aktywność GPS nie jest bowiem zasadą, bo część Garminów odmówiła posłuszeństwa po odebraniu wiadomości z komunikatora, a jeszcze inne wyłączyły się w trakcie bezczynnego spoczywania na nadgarstku.

Odpowiedź Garmina

Firma początkowo zamieściła na brytyjskiej stronie wsparcia komunikat o występowaniu błędu, a ostatecznie zaczęła przesyłać do mediów taki oto komunikat:

„Garmin bada zgłoszenia dotyczące urządzeń wyświetlających niebieski trójkąt podczas uruchamiania aktywności GPS. Reset poprzez przytrzymanie przycisku zasilania może tymczasowo przywrócić funkcjonalność. Podamy więcej informacji na temat trwałej poprawki, gdy będzie dostępna.”

Najlepiej więc chwilowo wstrzymać się z używaniem smartwatch’a od Garmina do rejestrowania aktywności, bo dane treningowe mogą zostać utracone w każdej chwili. Pozostaje jedynie czekać na reakcję producenta i wypuszczenie łatki, rozwiązującej problem. Nie wiadomo niestety, kiedy Garmin zdoła uporać się z awarią.

