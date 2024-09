Ktoś w końcu pokazał Garminowi, jak się robi płatne tarcze i za ile

Na początku sierpnia, Garmin odświeżył swój sklep z aplikacjami oraz tarczami do zegarków Connect IQ Store, a przy okazji zaczął publikować swoje pierwsze płatne tarcze do zegarków Garmin - w zaporowych cenach i w kiepskiej jakości, co spotkało się z negatywnym odzewem wśród klientów.

Więcej o tym przeczytacie w naszym wpisie: Garmin oszalał - sprzedaje kiepskie tarcze do zegarków za 25 zł. Tutaj tylko dla przypomnienia, wypunktuje te tarcze i pokażę, jak przez ten miesiąc od debiutu, zmieniły się aktualne ich oceny, wystawione przez klientów:

Jak wiemy liczy się pierwsze wrażenie, więc ciężko teraz będzie Garminowi odwrócić ten niekorzystny trend. Choć widać, że się stara to naprawić aktualizacjami, przynajmniej w przypadku dwóch tarcz: vívoactive 5 i tactix 7 Pro.

Niemniej teraz będzie to jeszcze trudniejsze, bo w sklepie Garmina zaczęły się pojawiać pierwsze płatne tarcze (płatne bezpośrednio w sklepie Garmina) innych twórców i to w rozsądnych cenach, do których przyzwyczaili się już klienci, płacąc do tej pory za inne tarcze podobne kwoty, przy pomocy zewnętrznych serwisów.

PixelPathos - twórca jednej z najpopularniejszych tarcz do zegarków Garmin

Jednym z nich jest PixelPathos, twórca jednej z najpopularniejszych tarcz do zegarków Garmin, czyli Crystal. Do dziś pobrało ją ponad milion użytkowników zegarków Garmina - to bezpłatna tarcza.

Teraz PixelPathos udostępnił swoją drugą tarczę - Lumeo i jednocześnie pierwszą płatną z poziomu sklepu Connect IQ Store, w cenie 12,99 zł, a więc standardowej - w porównaniu z płatnościami za inne tarcze w zewnętrznych serwisach. Więcej o tym w osobnym wpisie: Najlepsze tarcze do zegarków Garmin - ile można na nich zarobić?

Tarcz od Garmina oczywiście nie kupiłem, po lekturze komentarzy tych, którzy się skusili. Za to tarczę Lumeo kupiłem od razu, jak się tylko pojawiła i nie żałuję - to teraz moja główna tarcza na moim Venu 2.

Jest w pełni konfigurowalna z poziomu zegarka, nie trzeba przy tym uruchamiać aplikacji mobilnej.

W pierwszej kolejności możemy zmienić wyświetlane parametry - w tym celu wskazujemy tylko, który element chcemy zmienić i później wybieramy obracając kołem na tarczy pożądaną pozycję.

Można też zmienić tak wielkość czy układ wyświetlanej godziny, motyw kolorystyczny tarczy czy to jak mają być pokazywane dane - tylko bieżąca wartość czy w przypadku pogody również minimalna i maksymalna temperatura danego dnia.

Z kolei w przypadku pomiarów wybranych parametrów możemy też wskazać, by pokazywana była na przykład bieżąca liczba kroków i docelowa danego dnia.

Co jeszcze istotne, tarcza wyświetla się wyraźnie zarówno w normalnym trybie, jak i w trybie Always On Display (AOD) - nawet dla osób, które muszą już posiłkować się okularami do czytania.

W przypadku, gdy nie macie zegarka, w którym jest możliwość zmiany ustawień z poziomu urządzenia. Wszystkie dostępne do zmiany opcje, znajdziecie też w tradycyjnej wersji, a więc z poziomu aplikacji mobilnej.

