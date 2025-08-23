Mapy Google z koszykiem nowości. Oto co się zmieni

Google nie ustaje w udoskonalaniu swoich produktów. Teraz w kodzie wersji testowej Map Google dopatrzono się zmian, które niebawem mogą trafić do finalnej wersji mobilnej aplikacji!

Mapy Google są niekwestionowanym liderem w świecie aplikacji do nawigacji. Internetowy gigant nieustannie pracuje nad udoskonaleniami i szeroko pojętym doświadczeniem użytkowników. Najnowsze zmiany w interfejsie, które zauważone zostały w testowej wersji aplikacji na Androida pokazują, że Google chce niebawem zaskoczyć nas większą przejrzystością i spójnością z zasadami zgodnymi Material Designowi 3. Choć większość z tych modyfikacji nadal znajduje się w fazie eksperymentalnej, ich kierunek sugeruje istotne poprawki w organizacji ustawień, wyglądu ikon i obsłudze kart z miejscami.

Pierwszą znaczącą zmianą obok której nie da się przejść obojętnie jest menu ustawień Map. To od lat cieszy się opinią mało intuicyjnego. Tamtejszy zbiór przełączników i podstron nie układał był bez ładu i składu. Nowa wersja reorganizuje wszystkie opcje w kilka kategorii, co oznacza wprawdzie dalsze kliknięcia i dodatkowe strony menu, ale pozwolą one sprawniej odnaleźć interesujące nas funkcje. Dzięki temu użytkownicy otrzymują spójną i czytelną hierarchię.

Ponadto testowane są także zmiany w ikonach. W testowej wersji doczekaliśmy się:

nowego przycisku zmiany widoku mapy (nad kompasem) - takowy zyskać ma teraz więcej kolorów,

odświeżonej ikony kompasu - straci ona biały punkt w środku,

zupełnie nowego celownika lokalizacji. Ten otrzyma nowy, bardziej minimalistyczny, design.

To kosmetyczne poprawki, ale widać je będzie na pierwszy rzut oka. Poza tym to kolejny krok giganta do ujednolicenia wyglądu aplikacji w całym ekosystemie.

Na tym jeszcze nie koniec! Karty miejsc i ulepszone wyszukiwanie również przed nami

Zmianą obok której nie przejdziemy obojętnie jest również nowa kart miejsc. Mowa tu o sposobie prezentacji szczegółowych informacji po kliknięciu w dany obiekt. W nowej wersji przyciski takie jak "Trasa", "Bilety" czy "Udostępnij" zostały przeniesione na dolną część ekranu. Dzięki temu karta rozwija się w bardziej naturalny sposób, nie zasłaniając od razu najważniejszych informacji.

Kolejną z testowanych w najnowszej wersji aplikacji funkcji jest nowa odsłona wyszukiwarki. Zamiast listy ostatnich aktywności, użytkownik otrzymuje wstępne propozycje, wzbogacone o przycisk "Przeglądaj", który szybko przenosi do kategorii miejsc – restauracji, sklepów, hoteli itp. Choć podobne zestawienie można znaleźć bezpośrednio w głównym widoku Map, integracja go w polu wyszukiwania ma uczynić interfejs bardziej spójnym i intuicyjnym.

Nowości w formie testowej. Czy tak będą wyglądały w finale? To się okaże

Wszystkie te zmiany zauważone zostały w kodzie testowej aplikacji. Możliwe więc, że nigdy nie trafią one do ostatecznej wersji aplikacji. Jednak takowe wydają się niezwykle spójne z tym, co Google serwuje innym swoim aplikacjom więc... szanse są duże. Ale na ostateczną odpowiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać co najmniej kilka tygodni.