Branża gamingowa walczy z ogromnymi falami zwolnień

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy na łamach Antyweb, zwolnienia w branży gier wideo stały się ostatnio alarmująco częste. Dotknęły już takie firmy jak Epic Games, SEGA, Naughty Dog, CD Projekt RED, Niantic czy Bungie — twórców serii Destiny, których jakiś czas temu oficjalnie przejęło PlayStation. Gdyby tego było mało, niedawno podobna sytuacja dotknęła Take-Two Interactive, wydawców między innymi gier Rockstar Games, czyli studia odpowiedzialnego za takie serie jak Grand Theft Auto czy Red Dead Redemption.

Źródło: Depositphotos

W tej kwestii sporo za uszami ma również Microsoft, pod którego skrzydła niedawno trafiło Activision Blizzard. Chociaż było to znaczące osiągnięcie, Activision szybko napotkało trudności, co wiązało się z koniecznością anulowania projektu rozwijanego przez wiele lat pod nazwą kodową Odyssey. Później Microsoft zamknął Arcane i Tango Gameworks, co odbiło się wielkim echem i spowodowało prawdziwy bunt ze strony graczy w Internecie.

Nie jest więc zaskakujące, że cały czas myśli się o tym, które studio będzie kolejne w kolejce do zamknięcia lub masowego zwalniania pracowników. Wygląda jednak na to, że z tych spekulacji można wypisać FromSoftware — twórców Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring czy Sekiro.

FromSoftware nie dotkną zwolnienia. Miyazaki bierze za to pełną odpowiedzialność

W rozmowie z PC Gamer, prezes FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, powiedział, że masowe zwolnienia w studiu nie nastąpią do momentu, jak on jest odpowiedzialny za tę firmę. Miyazaki w kontekście masowo zamykanych studiów deweloperskich powiedział:

Rozmawiając z samym sobą i tą firmą, chcę powiedzieć, że nie jest to coś, czego życzyłbym pracownikom FromSoftware za milion lat. Jestem prawie pewien, że nasza spółka-matka Kadokawa to rozumie i podziela ten pogląd.

Następnie CEO FromSoftware stwierdził, że ma podobne podejście do zmarłego prezesa Nintendo, Satoru Iwaty — który zdecydowanie bardziej wolał zmniejszać wynagrodzenia obecnych pracowników, niż pozbawiać wybranej grupy osób miejsca pracy:

Myślę, że to były prezes Nintendo, Iwata-san, powiedział, że „ludzie, którzy boją się utraty pracy, boją się robić dobre rzeczy”. Parafrazuję to, ale całkowicie podzielam ten pogląd. […] Myślę, że to prawda. I myślę, że ludzie w Kadokawie, naszej firmie-matce, rozumieją, że bardzo mocno podzielam ten pogląd. Chociaż nie możemy powiedzieć na 100%, nie możemy powiedzieć z całkowitą pewnością, co przyniesie przyszłość dla Froma [FromSoftware] i Kadokawy — przynajmniej tak długo, jak odpowiadam za tę firmę, nie dopuszczę do tego, więc mam nadzieję, że nasi gracze i nasi fani będą mogli mieć z tego choć odrobinę pewności.

FromSoftware już teraz może cieszyć się sporym zaufaniem ze strony graczy. Wystarczy spojrzeć na to, że Armored Core 6: Fires of Rubicon sprzedało się bardzo dobrze — a to wcale nie było takie oczywiste, bo nie jest to tak mocna marka, jak wcześniej wymienione. Są to więc naprawdę dobre wieści i cieszy to, że ktoś w tej branży ma jeszcze takie podejście do sprawy.

Wielka premiera FromSoftware już za moment

W tym miejscu przypomnijmy, że już za chwilę, bo 21 czerwca, na PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, pojawi się dodatek Shadow of the Erdtree do Elden Ring. Ten tytuł to jeden z największych fenomenów ostatnich lat. Gra z 2022 roku zyskała uznanie nie tylko recenzentów, ale i samych graczy chwalących rozgrywkę i rozbudowany świat. W końcu połączenie dwóch geniuszy, czyli George’a R. R. Martina oraz Hidetaki Miyazakiego, nie mogło się nie udać. I teraz przyszedł czas na DLC. Dodatek fabularny Shadow of the Erdtree zabiera graczy poza Ziemie Pomiędzy i pozwala odkryć Krainę Cienia. To całkowicie nowy świat w Elden Ring. Gracze mogą płynnie podróżować tam i z powrotem pomiędzy ogromnymi mapami, angażować się w różne sytuacje i odwiedzać dopracowane lochy, w których czyhają straszliwi wrogowie.

Źródło: PC Gamer