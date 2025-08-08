Płatności i bankowość

Klienci Santandera wrzuceni na minę. Mogą łatwo stracić pieniądze

Patryk Łobaza
Klienci Santandera wrzuceni na minę. Mogą łatwo stracić pieniądze
Cyberprzestępcy znów atakują. Tym razem podszywają się pod Santander Bank Polska i zachęcają do pobrania fałszywej aplikacji, która wykrada dane z kart płatniczych przy użyciu funkcji zbliżeniowej NFC. Wystarczy zbliżyć kartę do telefonu, by stracić pieniądze.

Cyberprzestępcy nie ustają w próbach oszustwa polskich internautów. Tym razem ich celem są klienci Santander Bank Polska. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed fałszywymi wiadomościami e-mail, w których przestępcy podszywają się pod dział bezpieczeństwa banku i zachęcają do pobrania rzekomej aplikacji „Santander Bank” z zewnętrznego linku. W rzeczywistości jest to złośliwe oprogramowanie, które może prowadzić do kradzieży środków z konta.

Klienci Santandera mogą nadziać się na minę

W fałszywym mailu (jak pokazano na opublikowanej grafice) nadawca podający się za pracownika działu bezpieczeństwa Santander Bank Polska informuje ofiarę o konieczności aktywacji „konta technicznego” i dołącza odnośnik do pobrania aplikacji. Aplikacja wygląda łudząco podobnie do oficjalnej, zawiera logo banku i profesjonalnie zaprojektowany interfejs.

Po jej uruchomieniu użytkownik proszony jest o zbliżenie swojej karty płatniczej do telefonu, rzekomo w celu weryfikacji lub aktywacji konta. W rzeczywistości aplikacja wykorzystuje funkcję NFC, by nielegalnie odczytać dane z karty. To może pozwolić przestępcom na dokonanie nieautoryzowanych transakcji i kradzież pieniędzy.

Podobny atak miał miejsce wcześniej z wykorzystaniem marki PKO BP, gdzie również przestępcy posługiwali się zmanipulowaną aplikacją i funkcją NFC. Teraz schemat powrócił w nowej odsłonie, tym razem podszywając się pod Santander Bank Polska. Tego rodzaju ataki są wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ ofiara nie musi nawet wprowadzać danych karty ręcznie – wystarczy, że zbliży ją do urządzenia.

Grafika: depositphotos.com

