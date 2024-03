W co z zagrać na Steam Decku? Obok tych tytułów nie można przejść obojętnie

Steam Deck cieszy się niesłabnącą popularnością wśród graczy. Przenośna "konsola" stworzona przez Valve nieustannie zajmuje czołowe miejsce na liście bestsellerów platformy. Wraz z premierą Steam Deck OLED firma zmieniła ofertę, a najtańszy model, który jest dostępny, kosztuje 1899 zł (nie licząc tych wycofywanych, które można kupić w niższych cenach). Za tę cenę otrzymujemy urządzenie wyposażone w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor AMD w architekturze Zen 2 wspierany przez grafikę z 8 jednostkami obliczeniowymi w architekturze RDNA 2 o częstotliwości 1-1,6 GHz, 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci eMMC na dane.

Ekran w Steam Deck OLED, oprócz technologii OLED, charakteryzuje się większą przekątną – 7,4 cali. To również zwiększona częstotliwość odświeżania do 90 Hz oraz szczytowa jasność do 1000 nitów. Sprzęt posiada również APU 6 nm gwarantujący lepszą wydajność, usprawnione chłodzenie, wsparcie Wi-Fi w standardzie 6E i Bluetooth w wersji 5.3 i wiele innych usprawnień. Model ten w podstawowej konfiguracji z 512 GB pamięci SSD NVMe kosztuje 2599 zł. Wersja z 1 TB SSD NVme, futerałem z wyjmowaną wkładką i cyfrowymi dodatkami kosztuje 3099 zł.

I choć konkurencja nie śpi i każdy duży gracz na rynku elektroniki i sprzętu PC chce mieć swoje własne wariacje na temat przenośnego grania, to wciąż Steam Deck oferuje to, co najważniejsze – nieograniczony dostęp do platformy Steam. Valve mocno zależy na tym, by udostępniane tam gry były w pełni kompatybilne z ich sprzętem przenośmy i w wielu przypadkach tak też jest.

100 najczęściej wybieranych gier na Steam Deck

Teraz, z okazji Wiosennej Wyprzedaży Steam, firma przedstawia 100 najczęściej rozgrywanych gier na Steam Decku. Zestawienie obejmuje okres między marcem 2023 a marcem 2024, niezależnie od statusu zweryfikowania. Nie wiecie w co zagrać? Poniższa lista powinna wam pomóc w wyborze – w końcu obejmuje ona tytuły wybierane przez samych graczy.

Baldur's Gate 3 Vampire Survivors Dave the Diver Hogwarts Legacy Elden Ring Palworld Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto 5 Stardew Valley Red Dead Redemption 2 Hades Brotato The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition The Witcher 3: Wild Hunt Slay the Spire Cult of the Lamb Dead Cells The Binding of Isaac: Rebirth Monster Hunter: World Persona 5 Royal Marvel's Spider-Man Remastered Dredge Fallout 4 No Man's Sky Monster Hunter RISE Forza Horizon 5 Resident Evil 4 Balatro Diablo 4 Hollow Knight Horizon Zero Dawn Complete Edition Halls of Torment Halo: The Master Chief Collection Helldivers 2 Grand Theft Auto 4: Complete Edition God of War Sid Meier's Civilization 6 Fallout: New Vegas Deep Rock Galactic: Survivor Apex Legends Street Fighter 6 Octopath Traveler 2 Terraria Valheim Euro Truck Simulator 2 Starfield Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition Warframe Project Zomboid Persona 3 Reload Star Wars Jedi: Fallen Order Sea of Stars Lethal Company Dark Souls 3 NBA 2K23 Marvel's Midnight Suns Portal 2 Final Fantasy 7 Remake Intergrade Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition Counter Strike 2 Disco Elysium Final Cut Days Gone Marvel's Spider-Man: Miles Morales Yakuza: Like a Dragon Stray Coral Island Disney Dreamlight Valley Final Fantasy 14 Online Armored Core 6 Fires of Rubicon Resident Evil 2 Subnautica Dragon's Dogma: Dark Arisen Path of Exile War Thunder Forza Horizon 4 Mass Effect Legendary Edition Risk of Rain 2 Yakuza 0 The Sims 4 Batman: Arkham Knight Dark Souls: Remastered Persona 4 Golden Death Must Die Rimworld Powerwash Simulator Left 4 Dead 2 Death Stranding Director's Cut Borderlands 3 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Dead by Daylight Deep Rock Galactic Last Epoch 7 Days to Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection Like a Dragon: Infinite Wealth Middle-earth: Shadow of War Granblue Fantasy: Relink House Flipper Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Rocket League

Spora część przedstawionych powyżej tytułów dostępna jest teraz w niższej cenie w ramach Wiosennej Wyprzedaży Steam. Choć w większości przypadków nie można mówić o rekordowych przecenach, warto zainteresować się ofertą – tym bardziej, że nie trwa ona specjalnie długo. Szaleństwo wyprzedaży na Steam trwa do 21 marca do godziny 19:00. W naszym osobnym podsumowaniu Wiosna w tym roku przyszła wcześniej. A to oznacza jedno: wielką wyprzedaż gier znajdziecie najciekawsze gry dostępne w niższych cenach. Jest w czym wybierać!