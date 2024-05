Dodatek do Elden Ring już w przyszłym miesiącu. Znamy szczegóły Shadow of the Erdtree

Shadow of the Erdtree oficjalnie zapowiedziano ponad rok temu – w lutym 2023 r. Od tego czasu na temat dodatku nie wiedzieliśmy zbyt wiele, a twórcy nie byli chętni do dzielenia się informacjami na temat samego rozszerzenia. To zmieniło się w ostatnich miesiącach, gdy ruszyła maszyna marketingowa i poznaliśmy pierwsze szczegóły. W tym tygodniu zaprezentowano pierwszy zwiastun pokazujący to, z czym gracze będą mieli do czynienia. Poznaliśmy także datę sprzedaży Shadow of the Erdtree – ta nastąpi już w przyszłym miesiącu.

Kraina Cienia Miejsce zakryte przez Erdtree. Gdzie po raz pierwszy bogini Marika postawiła stopę. Kraina oczyszczona w nieopisanej w pieśniach bitwie. Spalona przez płomień Messmera. To do tej krainy odszedł Miquella. Pozbywając się ciała, siły, dziedzictwa. Wszystkiego, co złote. Teraz Miquella oczekuje powrotu obiecanego władcy.

Shadow of the Erdtree ze zwiastunem i datą premiery. Do świata Elden Ring wrócicie niebawem!

Dodatek fabularny Shadow of the Erdtree zabiera graczy poza Ziemie Pomiędzy i pozwala odkryć Krainę Cienia. To całkowicie nowy świat w Elden Ring. Gracze mogą płynnie podróżować tam i z powrotem pomiędzy ogromnymi mapami, angażować się w różne sytuacje i odwiedzać dopracowane lochy, w których czyhają straszliwi wrogowie.

Elden Ring Shadow of the Erdtree zadebiutuje już 21 czerwca na konsolach PlayStation 4/5 oraz Xbox One oraz Series S|X. W grę zagrają też posiadacze komputerów PC. Warto jednak zaznaczyć, że do zagrania w ten dodatek fabularny potrzebna jest podstawowa wersja Elden Ring – bez niej Shadow of the Erdtree się nie uruchomi. W podstawowej edycji Shadow of the Erdtree na konsole i PC kosztuje 169 zł. W sprzedaży jest też wersja Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition zawierająca podstawową wersję gry oraz dodatek, a także Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle zawierającą cyfrowy artbook, ścieżkę dźwiękową oraz dodatkowy gest Shadow of the Erdtree. Szczegóły oferty znajdziecie na stronach sklepów PlayStation Store, Xbox oraz Steam.