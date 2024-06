Jak co roku, im bliżej wakacji, tym większy sezon ogórkowy — gorących premier jest coraz mniej i trzeba szukać innych gier, które pozwolą zabić nam wolny czas czy pozwolą na relaks w chłodnym pomieszczeniu, kiedy za oknem czeka na nas ogromny upał. Maj wypadał jeszcze naprawdę całkiem nieźle; mieliśmy w końcu premiery takich gier jak Senua's Saga: Hellblade 2, System Shock, Ghost of Tsushima: Director’s Cut na PC, Paper Mario: The Thousand-Year Door czy powrót MultiVersus. A jak sytuacja wygląda w czerwcu? Czy bardzo zwolnimy tempo? Sprawdźmy!

Destiny 2: Ostateczny kształt (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 4 czerwca

Czas zmierzyć się z koszmarną wizją rzeczywistości, jaką pragnie narzucić Witness. W dodatku Ostateczny kształt do Destiny 2 wyruszymy na niebezpieczną wyprawę do serca Wędrowca, gdzie będziemy musieli wykorzystać wszelkie zasoby, by zakończyć Wojnę Światła i Ciemności. Ostateczny kształt wprowadza bardzo dużo nowej zawartości — mówimy tu o nowej kampanii fabularnej, trzech nowych Superzdolnościach, nowej lokacji Pale Heart oraz broniach i zbrojach. Dodatek ten zapoczątkowuje nową erę w Destiny 2, zastępując sezony nowymi epizodami. W najbliższym czasie mamy otrzymać trzy epizody, każdy z nową zawartością fabularną i nagrodami.

Star Wars Hunters (Nintendo Switch, iOS, Android) — 4 czerwca

Star Wars Hunters przypomina MOBĘ z perspektywy trzeciej osoby, a sama rozgrywka opiera się na sieciowych walkach 4 na 4. Gracze po wybraniu jednej z kilku grywalnych postaci mierzą się na arenach stylizowanych na kultowe lokacje z uniwersum Star Wars. Gra zaoferuje 4 klasyczne tryby, takie jak deathmatch czy przejmowanie punktów, a bohaterowie podzieleni będą na kilka specjalnych klas. Całość wygląda naprawdę nieźle i może okazać się sporym zaskoczeniem.

Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch) — 14 czerwca

Shin Megami Tensei V to piąta odsłona kultowej serii jRPG opracowanej przez studio Atlus — zespołu odpowiedzialnego również za bardziej popularną na Zachodzie serię Persona, która w istocie jest spin-offem SMT. Protagonista po pewnym wypadku budzi się w całkowicie nowym dla niego świecie. Odzyskując przytomność znajduje się w postapokaliptycznym Tokio, które atakowane jest przez przerażające demony. Główny bohater akceptując pomoc nieznanego sprzymierzeńca, zostaje wplątany w konflikt pomiędzy siłami ciemności i światła, zyskując również nieprawdopodobną siłę. Nagle okazuje się, że w rękach licealisty znajdują się losy całego świata. Brzmi dobrze? Jeśli jedna z najlepszych gier 2021 Was ominęła, to wkrótce będziecie mogli nadrobić zaległości — Shin Megami Tensei V: Vengeance to rozbudowana wersja tej gry, wprowadzająca przede wszystkim dodatkową linię fabularną. W tej edycji mamy do czynienia z Kanonem Stworzenia oraz z Kanonem Zemsty.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) — 21 czerwca

Elden Ring to jeden z największych fenomenów ostatnich lat. Gra z 2022 roku zyskała uznanie nie tylko recenzentów, ale i samych graczy chwalących rozgrywkę i rozbudowany świat. W końcu połączenie dwóch geniuszy, czyli George’a R. R. Martina oraz Hidetaki Miyazakiego, nie mogło się nie udać. I teraz przyszedł czas na DLC. Dodatek fabularny Shadow of the Erdtree zabiera graczy poza Ziemie Pomiędzy i pozwala odkryć Krainę Cienia. To całkowicie nowy świat w Elden Ring. Gracze mogą płynnie podróżować tam i z powrotem pomiędzy ogromnymi mapami, angażować się w różne sytuacje i odwiedzać dopracowane lochy, w których czyhają straszliwi wrogowie. Jak dodatek opisują twórcy: Kraina Cienia Miejsce zakryte przez Erdtree. Gdzie po raz pierwszy bogini Marika postawiła stopę. Kraina oczyszczona w nieopisanej w pieśniach bitwie. Spalona przez płomień Messmera. To do tej krainy odszedł Miquella. Pozbywając się ciała, siły, dziedzictwa. Wszystkiego, co złote. Teraz Miquella oczekuje powrotu obiecanego władcy.

Luigi's Mansion 2 HD (Nintendo Switch) — 27 czerwca

Luigi's Mansion 2, o podtytule Dark Moon, przenosi graczy do świata pełnego duchów i tajemnic, gdzie brat Mario, Luigi, staje do walki z niespokojnymi duszami w typowej dla Nintendo grafice. Choć gra nie jest bezpośrednią kontynuacją Luigi's Mansion z Nintendo GameCube, to zachowuje ten sam urok i zabawę. W grze nawigujemy Luigiego przez nawiedzone wille pełne zagadek i ukrytych sekretów. Duchy nie są tu jedynie przeciwnikami, ale kluczowymi elementami, które trzeba pokonać, aby odkryć tajemnice willi. Luigi jest wyposażony w specjalistyczny odkurzacz Poltergeist 5000 oraz Nintendo DS, które służy jako mapa i narzędzie komunikacji z prof. E. Gaddem. Profesor pomaga Luigiemu w teleportacji do różnych lokalizacji pełnych duchów. Gra była jedną z najlepszych produkcji na Nintendo 3DS, a teraz w odświeżonej wersji zadebiutuje na Switch!

Na którą grę czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!